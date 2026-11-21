

استضافت «منصة مستقبل دبي»، أمس، في ختام أسبوع دبي للمستقبل 2026، ورشة عمل كبرى بحضور 500 من الكفاءات والقيادات العاملة في 5 قطاعات حيوية، تمثل ركائز التنمية في دبي، شملت التعليم، والاستجابة الطبية، وريادة الأعمال، والاقتصاد والشؤون المالية، والتخطيط العمراني والهندسة المعمارية، بهدف إشراكهم في رسم ملامح مستقبل الإمارة.

واعتمدت «منصة مستقبل دبي» برنامجاً تفاعلياً صُمم لتحويل الرؤى المستقبلية إلى أفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ، تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي مدينة المستقبل التي يتشارك في صناعة مستقبلها الجميع، والنموذج الملهم لمدن العالم.

وركز السؤال الأول على دعوة المشاركين إلى تصور مستقبل قطاعاتهم في ضوء الرؤية المستقبلية التي اطلعوا عليها، ومناقشة التحولات التي يمكن أن تنعكس على حياة الناس وخدماتهم اليومية، وكيف يمكن لهذه القطاعات المساهمة في تحقيق المستقبل الذي تسعى له الإمارة.

فيما خُصص السؤال الثاني لتحديد أبرز التحديات والعوائق التي قد تحول دون الوصول إلى المستقبل المنشود، حيث تبادل المشاركون الرؤى المستندة إلى خبراتهم المهنية وتجاربهم العملية، وناقشوا المتغيرات التي تتطلب استجابات استباقية لضمان استمرار ريادة دبي وجاهزيتها للتحولات المستقبلية.

وفي السؤال الثالث، ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لتحويل الرؤية المستقبلية إلى واقع، بما في ذلك أشكال التعاون والدعم المطلوب من القطاعات الأخرى ومن منظومة دبي كلها.

حوارات

وركزت الحوارات على بناء شراكات أكثر تكاملاً بين مختلف الجهات والتخصصات، وتحديد المقومات الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة وتسريع تنفيذ الأفكار الواعدة.

وشهدت كل مرحلة من مراحل النقاش عرضاً لأبرز الأفكار والنتائج بما أتاح تبادل الرؤى والخبرات بين مختلف القطاعات وتعزيز الحوار المشترك حول مستقبل دبي.

واختتمت المنصة بجلسة مخصصة لاستعراض الالتزامات العملية التي تعهد المشاركون بتنفيذها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للمساهمة في تحقيق مستقبل دبي، قبل منحهم لقب «Dubai Shapers» تقديراً لمشاركتهم في صياغة رؤى وأفكار داعمة للمستقبل.

جلسات

وشهدت «منصة مستقبل دبي» مشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مخطط عمراني ومهندس معماري، حيث عملوا ضمن جلسات تفاعلية وحوارات معمقة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، وتوحيد الجهود والخبرات لبناء مدينة المستقبل، وتحويل الأفكار إلى سياسات، والابتكارات إلى تطبيقات عملية، والطموحات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة.

وتعكس «منصة مستقبل دبي» نهج دبي القائم على استشراف التحولات المستقبلية ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية، من خلال توظيف الخبرات المتخصصة وتكريس ثقافة الابتكار والتفكير الاستباقي لتطوير حلول عملية تعزز الجاهزية للمتغيرات العالمية وتدعم استدامة التنمية.

كما شهدت عروضاً تناولت أبرز التصورات والأفكار التي طوّرها المشاركون خلال جلسات العمل، وركّزت على تعزيز جاهزية دبي للمستقبل، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الخدمات، وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.

وأكدت النقاشات والأفكار المطروحة حجم الطاقات والكفاءات التي تحتضنها دبي، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الرؤى الطموحة إلى مبادرات ومشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة مدينة عالمية للمستقبل.