

وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير المعرفة العلمية والاستفادة من مخرجات البحث والتطوير في إيجاد حلول وتطبيقات عملية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية ودعم الابتكار واستشراف المستقبل.

وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «تجسد هذه الاتفاقية التزام مؤسسة دبي للمستقبل ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وتسريع تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم استشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية دبي وريادتها في تبني التقنيات المتقدمة».

تطوير

وقال البروفيسور إيان ريد، نائب الرئيس بالإنابة للشؤون البحثية والمدير الأول لإدارة البحوث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومؤسسة دبي للمستقبل بتطوير قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الإمارات، في مجالات ذات أولوية وطنية تشمل التقنيات البيئية والصحة وعلوم الحياة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات. ويستند هذا التعاون إلى هذا الهدف المشترك، ونرى أن خبرات المؤسستين في الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي تجعل منهما مجالين مناسبين لبدء العمل معاً.

ويعمل باحثو الجامعة على تطوير نماذج عالم سيادية. ويتيح دمج هذه النماذج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي أن يمكّن الروبوتات من استشراف مجموعة من تصوّر النتائج المحتملة لأفعالها، والتخطيط والتفاعل مع محيطها بطرق أكثر ذكاءً وطبيعية. ما يمهّد ذلك الطريق لتطوير روبوتات أكثر كفاءة وأماناً ومرونة».

تطبيقات

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، ودعم تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات البحثية والتقنية في استكشاف فرص جديدة للابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية.

وتتيح الاتفاقية للجانبين التعاون في إعداد ونشر الأوراق البحثية والدراسات التقنية وحالات الاستخدام التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة. ويشمل ذلك إثبات المفاهيم وفقاً للترتيبات التي يتفق عليها الجانبان لكل مشروع ولأحكام النشر الواردة في الاتفاقية.

كما توفر الاتفاقية إطاراً لتنظيم التعاون في المشاريع البحثية المشتركة وإدارة مخرجاتها ومعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، بما يدعم تطوير المعرفة العلمية وإمكانية الاستفادة من نتائج الأبحاث في التطبيقات المستقبلية.

وتمتد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، وتؤسس لإطار عمل مشترك لتحديد المشاريع البحثية وتطويرها وتنفيذها، والاستفادة من الإمكانات العلمية والموارد التقنية والخبرات المتخصصة لدى الجانبين، بما يدعم إجراء أبحاث تطبيقية تنافسية على المستوى الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للبحث والتطوير، تتولى الإشراف العام على أنشطة التعاون البحثي، وتقييم المشاريع المقترحة وتحديد أولوياتها وفقاً لإمكاناتها التقنية والتجارية ومدى توافقها مع متطلبات البحث والتطوير لدى مؤسسة دبي للمستقبل.

وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن كل جهة، وتتولى توجيه مسارات التعاون البحثي وتحديد الفرص ذات الأولوية، بما يضمن الاستفادة الكاملة من القدرات البحثية والتقنية لدى الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة علمية وتطبيقية ملموسة.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد خطط عمل للمشاريع البحثية وتحديد نطاقها ومتطلبات تنفيذها، ومتابعة سير العمل والنتائج والدروس المستفادة، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات الفنية والعلمية بين فرق العمل المتخصصة.

شراكة

ويعكس هذا التعاون التزام مؤسسة دبي للمستقبل بتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وبناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة، بما يسهم في دعم جهود دبي لتطوير التقنيات المستقبلية وتوظيفها في ابتكار حلول جديدة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الأبحاث المتقدمة والتعاون العلمي.

الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، ومنصات عرض المشاريع، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات.