

استقبل الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي، وفداً رسمياً من محافظة «داك لاك» بجمهورية فيتنام الاشتراكية؛ حيث استعرض الجانبان علاقات الشراكة والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، وبحثا سبل تبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة والتنمية المجتمعية.



واستعرض الجانبان، خلال الزيارة، الرؤى والأفكار لتعزيز الشراكة في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة، كما قدم الاتحاد النسائي العام نبذة حول أبرز مبادراته وجهوده وإنجازاته في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ودورها في تعزيز مشاركتها في مسارات التنمية الشاملة، انسجاماً مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في جميع المجالات.



وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة للاطلاع على الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها، وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية، والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.



كما تضمنت الزيارة التعرف إلى الحرف التراثية والصناعات التقليدية المختلفة من خلال زيارة المعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية للاطلاع على التقاليد والموروثات الشعبية للدولة.



وأعرب وفد محافظة «داك لاك» عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالمنجزات النوعية والمكانة الريادية التي بلغتها المرأة الإماراتية بفضل رعاية القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مسيرتها وتوفير البيئة الحاضنة لتميزها وإبداعها، ومؤكداً أهمية توطيد أواصر التعاون مع الاتحاد النسائي العام وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقاً أرحب للعمل المشترك في مجالات التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ويخدم مسارات التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.