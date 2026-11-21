



أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن جودة حياة الإنسان ستبقى في صدارة أولويات دبي والركيزة الأساسية لعمل الحكومات والمؤسسات في استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته المتسارعة وتنفيذه على أرض الواقع.

جاء ذلك بمناسبة اختتام "أسبوع دبي للمستقبل" الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل على مدار 4 أيام في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، واستقطبت فعالياته أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من دولة الإمارات والعالم.

ووجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم الدورة القادمة لأسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2027، مؤكداً أهمية تعزيز مشاركة المجتمع في مسيرة صناعة المستقبل والانطلاق من احتياجاته في تصميم التوجهات القادمة، وتحويل استشراف المستقبل من النقاشات المتخصصة إلى تجربة متجددة قابلة للاكتشاف والتفاعل.

وقال سموه: رؤية دبي للمستقبل تجمع التكنولوجيا والثقافة والتعليم والاقتصاد تحت هدف واحد وهو خدمة الإنسان.. ونريد أن نعيد توجيه النقاشات المستقبلية لتركز على الإنسان نفسه.. وعلى كيفية توظيف هذه التحولات لتعزيز جودة حياته وتوسيع فرصه ورفع جاهزية المجتمعات للمستقبل.

وأضاف سموه: دبي مدينة المستقبل وسنواصل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شراكاتنا مع العالم لنشكل ملامح مرحلة جديدة تضع الإنسان في صدارة التحولات العالمية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وتسارع تطور التقنيات الناشئة.

وتحولت دبي خلال "أسبوع دبي للمستقبل 2026" إلى منصة عالمية للحوار حول مستقبل الإنسان، بمشاركة قادة وخبراء ومبتكرين وصناع سياسات ومستثمرين ورواد أعمال ومؤسسات أكاديمية ومختلف فئات المجتمع، ضمن برنامج حافل بالفعاليات الموزعة على 8 منصات رئيسية.

وشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 100 متحدث من الإمارات والعالم في أكثر من 70 جلسة حوارية في منصات الأسبوع، وتوقيع 12 اتفاقية شراكة بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجالات الابتكار والبحث والمعرفة المستقبلية، وضم معرض "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" أكثر من 100 مشروع مبتكر قدمها طلاب وخريجون وباحثون من أرقى الجامعات حول العالم، فيما شهدت "مسابقة الإمارات للروبوتات" في مرحلتها النهائية مشاركة 10 فرق جامعية من دولة الإمارات.

وتضمن الأسبوع أيضاً 30 ورشة عمل بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات عالمية و4 منتديات متخصصة في التعليم وريادة الأعمال واستشراف المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة و4 دورات معرفية مكثفة.

وتضمن الأسبوع الإعلان عن الفائزين بـ 5 جوائز خلال الأسبوع تضمنت جوائز دبي لاستشراف المستقبل، وجائزة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، ومسابقة الإمارات للروبوتات، وحلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية، وجائزة روايات المستقبل.

كما شهدت منصة مشاريع المستقبل بالتعاون مع "شارك تانك دبي" مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة وتم اختيار أفضلها لعرض مشاريعها أمام خبراء ومستثمرين في 6 قطاعات رئيسية، ونالت العديد منها على استثمارات.

ونجح "أسبوع دبي للمستقبل" من خلال فعالياته وجلساته وحواراته بالانتقال من الحديث عن المستقبل إلى إشراك الناس في تصميمه، والتركيز على أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، بل أداة لخدمة الإنسان وتمكينه وفتح آفاق جديدة أمامه في التعليم والصحة والعمل والابتكار والحياة اليومية.

فمن خلال «منصة مستقبل دبي»، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دعوة إلى 500 من الكفاءات والقيادات العاملة في 5 قطاعات حيوية تشمل التعليم والاستجابة الطبية وريادة الأعمال والاقتصاد والتخطيط العمراني، للمشاركة في صياغة تصورات عملية لمستقبل الإمارة.

وفي تجربة عالمية الطابع لم يقتصر الحديث عن شكل المستقبل على الخبراء والمتخصصين في استشرافه، بل شارك معلمون وأطباء ومهندسون ورواد أعمال وخبراء اقتصاد في تطوير أفكار ومقترحات تستند إلى خبراتهم الميدانية وتجاربهم اليومية.

وعكست مخرجات المنصة قناعة أساسية بأن أفضل الرؤى المستقبلية هي تلك التي تنطلق من احتياجات الناس وتطلعاتهم، وأن استشراف الغد لا ينبغي أن يكون عملية نخبوية مغلقة، بل جهداً مجتمعياً مفتوحاً يشارك فيه الجميع.

وبينما تركز معظم الفعاليات العالمية على التكنولوجيا بصورة مجردة، جمع أسبوع دبي للمستقبل العلماء والمهندسين مع الفنانين والمصممين والكتاب والمفكرين والمتخصصين في العلوم الإنسانية، وربما كان هذا الجانب من أكثر ما ميز نسخة 2026 عن غيرها.

وفي ملتقى «ستارز»، تحولت الأبحاث العلمية إلى أعمال وتفاعلات وتجارب بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتيحت للجمهور فرصة استكشاف أسئلة كبرى حول العلاقة بين الإنسان والآلة، ومستقبل الروبوتات، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الإدراك البشري، ودور التصميم والخيال في صياغة الحلول المستقبلية.

وتضمن الملتقى 30 عرضاً بحثياً فنياً لمناقشة الأبحاث بشكل تفاعلي، و10 أعمال فنية تكنولوجية عالمية تجمع بين الإبداع الفني وتقنيات المستقبل، كما ناقشت جلسات عديدة العلاقة بين التكنولوجيا والهوية الإنسانية، وأخلاقيات البيانات، ومستقبل المدن، ودور الثقافة في تشكيل المجتمعات المقبلة، بما عكس فهماً متكاملاً للمستقبل يتجاوز حدود الابتكار التقني إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية.

ومن الأفكار اللافتة التي تكررت خلال الأسبوع أن المستقبل لا يصنعه العلم وحده، بل يحتاج أيضاً إلى الخيال. فقد تناولت جلسات عديدة أهمية التفكير الإبداعي وقدرة الإنسان على تصور احتمالات جديدة قبل أن تتحول إلى مشاريع وسياسات وابتكارات.

وطرحت نقاشات متعددة أسئلة حول دور الأدب والسرد والخيال العلمي في استكشاف الغد، وكيف يمكن تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ملموسة، وكيف يسهم الفضول والملاحظة في بناء رؤى جديدة للمستقبل.

وهذه الفكرة انسجمت مع رسالة أوسع ظهرت بوضوح في مختلف المنصات، وهي أن استشراف المستقبل يجب أن يكون ممارسة متاحة للجميع، لا نشاطاً يقتصر على الخبراء والمتخصصين.

وشكل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في العديد من المبادرات والنقاشات، لكن اللافت أن التركيز انصب على التطبيقات العملية أكثر من التركيز على التكنولوجيا نفسها.

فقد ناقشت خلوة الذكاء الاصطناعي التوجهات المستقبلية للإمارة في هذا القطاع، فيما بحثت جلسات متخصصة قضايا الأمن السيبراني والحوكمة والجاهزية التشريعية والقدرات المؤسسية المطلوبة لتبني الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة.

وبدا واضحاً من مجمل النقاشات أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة تتجاوز التجارب المحدودة، نحو إعادة تصميم الخدمات الحكومية والعمليات الاقتصادية والصناعية والتعليمية على نطاق واسع.

وتنافس أكثر من 20 مشاركاً في "التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي" للفوز بجائزة المليون درهم والتي كانت من نصيب سامين ياسار من الولايات المتحدة.

ولم يكن التعليم بعيداً عن هذه التحولات، فقد شارك الشباب أنفسهم في الحوار حول مستقبل المنظومات التعليمية والمهارات المطلوبة لعصر الذكاء الاصطناعي. وأكدت النقاشات أهمية الانتقال من النماذج التعليمية التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة، تركز على التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والتعلم المستمر.

والأهم أن الشباب لم يكونوا موضوعاً للنقاش فقط، بل شركاء فيه، من خلال إدارتهم للحوارات وتقديمهم للمشاريع والمقترحات والأفكار المتعلقة بمستقبل التعلم.

ومن أكثر الملاحظات حضوراً خلال هذه الدورة أن المستقبل اقترب من الناس بصورة غير مسبوقة، فإلى جانب الجلسات التخصصية، أتاحت الفعاليات الخارجية للزوار والأسر والطلبة فرصة التفاعل المباشر مع الأفكار المرتبطة بالغد عبر أكثر من 20 تجربة متنوعة. وأصبح المستقبل موضوعاً يمكن لمسه واختباره ومناقشته، لا مفهوماً نظرياً يدور في قاعات المؤتمرات فقط.

وتعرف الزوار إلى وظائف المستقبل وغذائه وفنونه وتقنياته ومدنه، وخاضوا تجارب تحاكي عام 2071، واختبروا حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات التفاعلية.

ولم يكن أسبوع دبي للمستقبل مساحة لتقديم الإجابات بقدر ما كان منصة لطرح الأسئلة الكبرى التي ستحدد شكل العقود المقبلة، فمن "منصة مستقبل دبي" التي فتحت باب المشاركة أمام مئات الكفاءات والخبرات للمساهمة في تصميم الغد، برز التساؤل حول كيفية توسيع مشاركة المجتمعات في صياغة المستقبل بدلاً من الاكتفاء بالتكيف معه. وفي جلسات التعليم والشباب عاد السؤال الأهم للظهور، ماذا يجب أن يتعلم الأطفال اليوم ليكونوا مستعدين لعالم دائم التغير؟ وكيف يمكن منح الشباب دوراً أكبر في رسم ملامح المستقبل الذي سيعيشون فيه؟

ومن الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى الصحة والعمل والمعرفة، تكررت أسئلة أخرى لا تقل أهمية: هل سيبقى الإنسان في صدارة المعادلة مع تسارع التطور التكنولوجي؟ وكيف سيعيش الناس ويتعلمون ويبتكرون ويعملون في العقود المقبلة؟

وفي منصات التشريعات والسياسات ناقش المشاركون كيف يمكن للتشريعات أن تنتقل من مواكبة التغيرات إلى استباقها، فيما سعت جلسات الفنون والعلوم والخيال إلى استكشاف كيفية تحقيق التوازن بين المعرفة والابتكار والخيال والتعاون، ودور الإبداع في صناعة المستقبل لا مجرد التنبؤ به.

أما النقاشات المتعلقة بالمدن وجودة الحياة فطرحت تساؤلات حول ما إذا كانت المجتمعات بحاجة إلى مدن أكثر ذكاءً أم أكثر إنسانية، وما الذي يجعل الناس ينتمون إلى مدينة ويختارون بناء مستقبلهم فيها.

وفي خلفية هذه الحوارات جميعها ظل سؤال أوسع حاضراً، هل يستطيع العالم التخطيط لسبعة أجيال قادمة، وما الذي سيحدد نجاح المجتمعات في المستقبل، التكنولوجيا وحدها أم القدرة على توظيفها لخدمة الإنسان؟

وبالنظر إلى مجمل ما شهدته دبي خلال الأيام الأربعة الماضية، يبدو أن أسبوع دبي للمستقبل لم يكن مجرد حدث لمناقشة التكنولوجيا أو استعراض الابتكارات الناشئة، فقد قدم رؤية متكاملة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل يضع الإنسان في مركز كل معادلة، ويجمع بين العلم والفن، وبين التكنولوجيا والقيم الإنسانية، وبين استشراف الغد والمشاركة في صنعه.

كما أكد أن مستقبل المدن لا يصنعه المطورون والمبرمجون فقط، بل المعلمون والأطباء والباحثون والفنانون والشباب ورواد الأعمال وكل من يساهم في صياغة الأفكار التي ستحدد شكل الحياة في العقود المقبلة.

ومن هنا جاء المعنى الأوسع لشعار «لأجل إنسان المستقبل». فالمستقبل، كما عكسته فعاليات الأسبوع، ليس مجموعة تقنيات جديدة أو ابتكارات متقدمة فحسب، بل مشروع إنساني متكامل هدفه توسيع فرص الإنسان وتعزيز جودة حياته وتمكينه من مواجهة المتغيرات بثقة وقدرة على التكيف. وهو النهج الذي تواصل دبي ترسيخه من خلال بناء نموذج عالمي لا يكتفي باستشراف المستقبل، بل يعمل على تصميمه وصناعته بالشراكة مع الناس ومن أجلهم.