



أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره واعتزازه بالدور المحوري والمكانة الدولية المتنامية التي باتت تحتلها القمة العالمية للحكومات، وذلك عقب اختتامها، اليوم، في جمهورية الدومينيكان أعمال الحوار الإقليمي مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اختتمت القمة العالمية للحكومات اليوم في جمهورية الدومينيكان أعمال الحوار الإقليمي مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات، ونخبة من الوزراء والقيادات الاقتصادية وصنّاع القرار.».

وأضاف سموه «فخور بالقمة الحكومية التي أصبحت منصة عالمية تبني الجسور.. وتختصر المسافات.. وتقرب الحكومات.. وترسخ تبادل المعرفة من أجل خير البشرية».