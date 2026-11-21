



أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نموذجاً تنظيمياً غير مسبوق في القطاع الإسكاني يدمج "زملاء رقميين" مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وذاتي التنفيذ مع الكفاءات البشرية في بيئة عملها في خطوة نحو بناء نموذج جديد للقوى العاملة الحكومية بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتسريع إنجاز المهام ودعم اتخاذ القرار والارتقاء بكفاءة الخدمات ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد النسخة الأولى من "أسبوع دبي للمستقبل" لعام 2026.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتطوير نموذج حكومي أكثر ذكاءً وكفاءةً واستباقيةً.

وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة في 50 بالمئة من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها خلال عامين إلى جانب تمكين الموظفين الحكوميين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته المتقدمة.

ويعمل "الزملاء الرقميون" إلى جانب موظفي المؤسسة في مجموعة من المهام التشغيلية والإدارية تشمل تحليل البيانات والمعلومات ومتابعة المؤشرات والعمليات وإعداد الملخصات التنفيذية ودعم الوصول إلى المعلومات ومتابعة المهام بما يتيح للموظفين التركيز بصورة أكبر على التفكير الاستراتيجي والابتكار واتخاذ القرار والتفاعل مع المتعاملين.

ويتميّز النموذج بإطار متكامل للحوكمة والذكاء الاصطناعي المسؤول يقوم على إسناد كل زميل رقمي إلى مدير بشري مباشر ضمن هيكل تنظيمي افتراضي هجين ليعمل وكيلاً ذكياً مساعداً له في تنظيم الأعمال ومتابعة المهام وتحليل البيانات والمؤشرات ودعم اتخاذ القرار.

وتُحدَّد لكل زميل رقمي مهام وصلاحيات ومصادر بيانات معتمدة ومؤشرات أداء واضحة لقياس كفاءته وإنتاجيته وتقييم أدائه مع ضمان الإشراف البشري على أعماله وإخضاع مخرجاته لمراجعة المختصين والتحقق من دقتها وموثوقيتها بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحافظ على المسؤولية البشرية عن القرارات ويرسّخ الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

وتضم منظومة الزملاء الرقميين نماذج متخصصة من بينها «مرشد» لدعم القيادة بالمعلومات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرار و«عمار» لمتابعة تقدم المشاريع الإسكانية ورصد التحديات و«إتقان» لدعم المتابعة والتحليل المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد إلى جانب زملاء رقميين آخرين يتم تطويرهم وفق احتياجات العمل.

وقال سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلاً عن الكفاءات البشرية بل قوة مضاعفة لقدراتها ونتطلع من خلال دمج الزملاء الرقميين إلى بناء بيئة عمل تتكامل فيها الخبرة البشرية مع القدرات الرقمية بما يمكن موظفينا من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى ويعزز قدرتهم على التحليل والابتكار واتخاذ القرار.

وأضاف أن مستقبل العمل الحكومي سيقوم على هذا التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي؛ فالغاية ليست أتمتة العمل فحسب وإنما إعادة توظيف الوقت والقدرات نحو ما يحقق أثراً أكبر للمتعامل والمجتمع. ومن هنا نرى الزملاء الرقميين امتداداً لقدرات موظفينا وأداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة القرار والخدمة.