أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" وأبوظبي البحرية، "منفذ أبوظبي العائم"، الذي يتيح إنجاز إجراءات التدقيق والتفتيش الخاصة باليخوت الأجنبية الزائرة في مواقع رسوّها النهائية المعتمدة، دون الحاجة إلى انتقال اليخوت أو ملاكها ومشغليها إلى مواقع أخرى ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية الحركة البحرية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

ويأتي إطلاق المنفذ في إطار التوجه الاستراتيجي لمركز النقل المتكامل نحو تطوير النقل البحري وتنظيمه وتمكينه، وبناء منظومة أكثر سهولة وتكاملاً، وأماناً واستدامة وتنافسية.

ويترجم المشروع هذا التوجه إلى خدمة ميدانية مبتكرة تدعم كفاءة حركة اليخوت الأجنبية الزائرة داخل الممرات المائية في إمارة أبوظبي، وتوفر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

وفي هذا الإطار، اضطلعت أبوظبي البحرية بدور تحفيزي وتنسيقي في ترجمة التوجه الاستراتيجي إلى نموذج تشغيلي قابل للتنفيذ، من خلال تيسير التعاون بين الجهات التنظيمية والأمنية والتشغيلية، وتنسيق المتطلبات الفنية والإجرائية، وربط الوكلاء الملاحيين والمراسي بالجهات المختصة، وصولاً إلى تطوير آلية متكاملة تتيح تقديم خدمات التدقيق والتفتيش في مواقع الرسو.

ويمثل "منفذ أبوظبي العائم" ممكناً لوجستياً وبحرياً يعزز جاهزية الإمارة لاستقبال اليخوت الأجنبية الزائرة واستضافة الفعاليات البحرية الكبرى كما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة وأماناً لملاك اليخوت ومشغليها وطواقمها، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المراسي، بما يدعم قطاع السياحة البحرية ويعزز تنافسية أبوظبي وجهةً بحرية عالمية.

ويجسد "منفذ أبوظبي العائم" أحد المخرجات التنفيذية لاستراتيجية أبوظبي لليخوت الفاخرة، التي وضع مركز النقل المتكامل إطارها الاستراتيجي، وأسهمت أبوظبي البحرية في تنسيق تنفيذ مبادراتها مع الجهات المعنية وقد شكّلت الاستراتيجية الأساس الذي حدد أولوية تبسيط إجراءات دخول اليخوت الأجنبية الزائرة وخروجها وتسهيل حركتها، ضمن مستهدف أوسع لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية وميناءً رئيسياً لليخوت الفاخرة.

وأُعلن عن إطلاق المنفذ على هامش معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعكس المشروع التزام الجهات الشريكة بتطوير منظومة الخدمات الحدودية والبحرية، من خلال حلول تشغيلية مبتكرة تنقل خدمات التدقيق والتفتيش إلى مواقع وجود اليخوت، وتضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وانسيابية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إطلاق "منفذ أبوظبي العائم" يجسد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة المنافذ الحدودية، وتبني حلول استباقية ومرنة ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحقق التكامل بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة الأمنية.

وأشار سعادته إلى أن المنفذ الجديد يشكل دعمًا للتوجه الاستراتيجي للهيئة للفترة 2027 – 2029، المتمثل في دعم أمن المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد الممكنات اللوجستية والبحرية التي تعزز استضافة الدولة للفعاليات الكبرى، كما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.

وقال سعادته: نحرص على أن تتجاوز خدماتنا الحدودية المفاهيم التقليدية، لتصل إلى المتعامل أينما كان، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للسياحة والتجارة والسفر ويمثل منفذ أبوظبي العائم نموذجًا متقدمًا للخدمات الاستباقية التي تجمع بين كفاءة الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمة، كما يؤكد أن التميز في منظومة المنافذ لا يقاس بقدراتها الرقابية فحسب، وإنما أيضًا بقدرتها على تقديم تجربة سلسة وآمنة تعزز ثقة المتعاملين وجاذبية الدولة.

من جانبه، أكد سعادة العميد الدكتور عمر محمد العويس المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البحرية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المنفذ الجديد يمثل إضافة نوعية إلى منظومة أمن المنافذ، من خلال إتاحة تنفيذ إجراءات التدقيق والتفتيش في مواقع الرسو النهائي لليخوت، وفق آليات عمل تضمن دقة الرقابة وكفاءة الأداء، مع مراعاة طبيعة الحركة البحرية واحتياجات أصحاب اليخوت الدولية.

وقال سعادته: يسهم منفذ أبوظبي العائم في تمكين الفرق المختصة من الوصول إلى اليخوت الدولية في مواقع رسوّها النهائي، وإنجاز إجراءات التدقيق والتفتيش بكفاءة واحترافية، من خلال توظيف الأجهزة المحمولة المتطورة والمزودة بخاصية التحقق من العلامات البيومترية، وقراءة الوثائق، وتوثيق عمليات دخول وخروج الأفراد، وذلك من خلال الربط المباشر مع الأنظمة وقواعد البيانات، حيث يتم تقديم طلب التفتيش مسبقًا عبر الوكيل الملاحي، ليتم انتقال الجهات التشغيلية المختصة مباشرة إلى منطقة الرسو وإنهاء التوثيق والتفتيش الأمني باستخدام المسوحات.

وجاء هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون المؤسسي بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومركز النقل المتكامل وأبوظبي البحرية، إلى جانب الجهات الحكومية والتنظيمية والتشغيلية المعنية وقد عملت أبوظبي البحرية على تيسير هذا التعاون، وتوحيد المتطلبات، ومعالجة الجوانب الفنية والتشغيلية، بما أتاح الانتقال من المستهدف الاستراتيجي إلى خدمة ميدانية قابلة للتنفيذ.

ويسهم المشروع بذلك في تحقيق هدف رئيسي للقطاع البحري يتمثل في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل حركة اليخوت الأجنبية الزائرة داخل الممرات المائية في الإمارة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: يمثل "منفذ أبوظبي العائم" خطوة عملية في تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لليخوت الأجنبية الزائرة في الإمارة وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية أبوظبي لليخوت الفاخرة، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة اليخوت ونثمّن التعاون البنّاء مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأبوظبي البحرية، ومختلف الجهات المعنية، والذي أسهم في تطوير خدمة ميدانية متكاملة ترتقي بتجربة المتعاملين، وتعزز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية وميناءً رئيسياً لليخوت الفاخرة.

وأضاف الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي: عملت أبوظبي البحرية، بالتنسيق الوثيق مع مركز النقل المتكامل، على تيسير التعاون بين الجهات التنظيمية والأمنية والتشغيلية، وتحويل مستهدفات استراتيجية أبوظبي لليخوت الفاخرة إلى مسارات تنفيذية ومبادرات عملية ويجسد منفذ أبوظبي العائم ثمرةً مباشرةً لهذا التعاون، إذ يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة في مواقع رسوّ اليخوت الأجنبية الزائرة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. ولا يمثل المنفذ خدمة تشغيلية منفردة، بل خطوة أساسية ضمن مسار متكامل يستهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتسهيل حركة اليخوت داخل الممرات المائية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية وميناءً رئيسياً لليخوت الفاخرة.