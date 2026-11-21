شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى بوخارست، الذي عُقد في العاصمة الرومانية بوخارست تحت شعار "على أعتاب إعادة تشكيل النظام الدولي"، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية ومراكز الفكر، لمناقشة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الدوليين.

حضر المنتدى سعادة كل من حميد أحمد الطاير، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان محمد العلي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى رومانيا.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "البوابة الجنوبية لأوروبا واقتصاد الحرب في الشرق الأوسط"، أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تفرض على مختلف الدول التكيف مع المتغيرات وإعادة تحديد أولوياتها الوطنية، مشدداً على أن مسؤولية مواجهة التحديات وضمان أمن الدول ومستقبل شعوبها تبدأ من الدول ذاتها، من خلال المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين أو انتظار المساعدة والدعم.

وأشار معاليه إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخية، وأن النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد قائماً بصورته التي اعتادت عليها الدول طوال العقود الماضية، في ظل مرحلة انتقالية تتشكل خلالها ملامح نظام دولي جديد، الأمر الذي يتطلب قراءة المتغيرات بواقعية، والتكيف معها، وإعادة تحديد الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، بما يضمن حماية أمن الدول ومصالحها ومستقبل شعوبها.

واستعرض معاليه تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الدولة تصدت بنجاح للهجمات اليومية الموسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، مؤكداً أن هذه التحديات لم تنل من قدرة الدولة على الحفاظ على أمنها واستقرارها، بل قدمت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على استقرار المجتمع واستمرارية الحياة الطبيعية في المؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل والمرافق العامة، انطلاقاً من القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة، والتي أتاحت لأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان العيش في سلام وأمان وانسجام.ولفت إلى أن هذه التجربة عززت الثقة الدولية في دولة الإمارات وقدرتها على الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن العديد من مواطني الدول الأوروبية أصبحت لديهم ثقة أكبر بالدولة رغم التحديات الأمنية التي واجهتها، بل أصبحت وجهة للعيش والعمل مقارنة بالفترة التي سبقت الاعتداءات.

وحول مستقبل النظام الدولي، أكد معاليه أن الشراكات الحقيقية لا تتطلب اتفاق الدول حول جميع القضايا، وإنما تقوم على تحديد المصالح المشتركة والعمل على تطويرها، مع استمرار الحوار بشأن المسائل التي تختلف حولها الأطراف، مشدداً على أهمية تقبل الاختلافات وعدم السماح لتباين المواقف بأن يتحول إلى عائق أمام استمرار العلاقات والشراكات الدولية.

وبشأن السياسة الخارجية الأمريكية ومستقبل الدور الأمريكي وعلاقاته مع شركائه، أكد معاليه أهمية تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز القيمة الاستراتيجية للشراكات القائمة والمصالح التي تحققها لجميع الأطراف، بما يشجع على استمرار التعاون مع دول المنطقة.وتناولت جلسات المنتدى، على مدى يومين، التحولات في موازين القوى الدولية، ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتحديات الأمنية والجيوسياسية، وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتأثير النزاعات الإقليمية على الاستقرار والتعاون الدولي.