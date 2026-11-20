

نظم (الاتحاد النسائي العام) في مقره بأبوظبي، فعالية احتفالية متميزة بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك بحضور ممثلين من سفارة سلطنة عُمان لدى الدولة وسط أجواء جسدت عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

تضمن برنامج الفعالية باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتراثية وقدمت الحرفيات الإماراتيات خلاله عروضاً حية لأبرز الحرف اليدوية التقليدية الإماراتية، في حين أضفت الفرق الشعبية الإماراتية والعُمانية أجواءً احتفالية مبهجة من خلال تقديم باقة من الفنون والأهازيج التراثية التي عكست الموروث الشعبي الأصيل للبلدين.

وشهدت الفعالية أيضاً مشاركة فاعلة للأسر المنتجة التي عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية إلى جانب ركن خاص للضيافة والأكلات الشعبية الإماراتية استقبل الحضور بالقهوة العربية الأصيلة والمأكولات التقليدية، تعبيراً عن قيم الكرم والأصالة المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

وأكد الاتحاد النسائي العام خلال الفعالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص الدائم على مشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان أفراحهم الوطنية، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، انطلاقاً من رسالة الاتحاد في ترسيخ قيم التلاحم والأخوة الخليجية.

من جانبه، أعرب ممثلو سفارة سلطنة عُمان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للاتحاد النسائي العام على هذه اللفتة الكريمة والتنظيم المتميز، مشيدين بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تشهده من تطور وازدهار مستمرين في مختلف المجالات.