

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات وعمان تجمعهما روابط أخوة راسخة ومحبة تتوارثها الأجيال.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد.. تجمعنا روابط أخوة راسخة.. ومحبة تتوارثها الأجيال.. نسأل الله أن يديم على عُمان عزها وازدهارها.. وعلى شعبها الخير والرخاء.. وأن يديم المحبة والأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان.



علاقات

وتشارك دولة الإمارات سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة يومها الوطني السادس والخمسين الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة، تجسيداً لعلاقات الأخوة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما التي تزداد رسوخاً بالحوار والتنسيق القائم واللقاءات على أعلى المستويات بشكل دائم، وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وشهدت الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، تضمنت إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.