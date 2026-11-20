

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب العماني الشقيق دوام التقدم والرفاهية والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعث بهما معاليه إلى كل من الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد معالي صقر غباش، في برقيتي التهنئة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الدولة والشورى العمانيين تجسد متانة الروابط الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمثل رافداً أساسياً لتعزيز مبادئ العمل الخليجي المشترك.

وأعرب معاليه عن حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية مع مجلسي الدولة والشورى، انطلاقاً من الروابط التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل.



ودعا معالي صقر غباش المولى عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق لشعبها المزيد من التقدم والنماء والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على السلطنة بالخير والرخاء.