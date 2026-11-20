

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق حملتها الشتوية الموسمية «دفء الخير» لعام 2026-2027 م، تحت شعار «بردهم قاسٍ.. ودفء عطائك أملهم»، وتستهدف مدَّ جسور العطاء والإغاثة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً داخل الإمارات، إلى جانب 14 دولة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك لحمايتهم من قسوة البرد وتقلبات الطقس.

وتنطلق هذه الحملة الإنسانية استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأسر ذات الدخل المحدود، مع حلول فصل الشتاء، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث يشكل تأمين وسائل التدفئة والحماية تحدياً يومياً يثقل كاهل هذه الفئات. وتسعى الجمعية من خلال باقة مشاريعها المتنوعة إلى توفير المستلزمات الشتوية الأساسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المستفيدين، وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار.

وأكد المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، أن إطلاق حملة «دفء الخير» يجسد الرسالة النبيلة للجمعية وعطاءها الإنساني العابر للحدود، انطلاقاً من النهج الخيري الراسخ لدولة الإمارات.

وقال: «إن قسوة البرد تمثل اختباراً إنسانياً صعباً لملايين الأسر المتعففة حول العالم، ومن هذا المنطلق، حرصنا على تصميم مشاريع الحملة لهذا العام لتكون استجابة شاملة وعملية تلامس احتياجاتهم الفعلية، سواء عبر توفير الكسوة والمدافئ، أو من خلال المساكن الآمنة التي تصون كرامتهم، وتحميهم من تقلبات الطبيعة».

ودعا أهل الخير والمحسنين وكافة مؤسسات المجتمع إلى المبادرة بالمساهمة في هذه الحملة المباركة، لتتحول تبرعاتهم إلى طوق نجاة ودفء يبدد معاناة المستفيدين.

وعلى صعيد المشاريع الميدانية داخل دولة الإمارات، تُولي الحملة اهتماماً خاصاً بالأيتام وأبناء الأسر المتعففة وكبار السن، وذلك عبر إطلاق مشروعين نوعيين، هما «باقة كسوة الشتاء للأطفال الأيتام وأبناء الأسر المتعففة»، و«باقة كسوة الشتاء للكبار من الأسر المتعففة».

وتشتمل الباقتان على تشكيلة متكاملة وعالية الجودة من الملابس الشتوية، والقفازات، والجوارب، والشالات، والقبعات، بما يضمن توفير الحماية الكاملة للمستفيدين طوال أشهر الشتاء.

وتمتد مظلة العطاء لتصل إلى الفئات الأكثر تضرراً في 14 دولة موزعة على آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تتضمن المشاريع الإغاثية توزيع المدافئ، والبطانيات، والكسوة الشتوية، فضلاً عن توفير «باقة الشتاء» المتكاملة التي تضم الاحتياجات الأساسية لمواجهة موجات الصقيع.

كما تضمن الحملة مشروع توفير مساكن آمنة تقي الأسر المتعففة من قسوة العوامل الجوية القاسية، وتمنحهم مأوى لائقاً يحفظ استقرارهم وكرامتهم الإنسانية.

وتتيح جمعية دبي الخيرية لكافة شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات التفاعل الإيجابي مع حملة «دفء الخير»، عبر قنوات التبرع الرسمية المعتمدة للجمعية، تأكيداً على روح التآزر الإنساني، وترجمةً حقيقية لشعار الحملة في تحويل العطاء إلى أمل متجدد، يدفئ قلوب وأجساد آلاف الأسر المتعففة.