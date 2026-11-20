

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملة توعوية وإرشادية موجهة إلى أولياء الأمور والمربين، تستهدف تمكين الأطفال من التعامل الواعي مع التنمر وبناء مقاومتهم النفسية والشخصية قبل وقوع هذه المواقف.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي وعام الأسرة وانسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء أسر متماسكة ومجتمع أكثر أمناً وتمكيناً، بما يرسخ الاستقرار النفسي للأطفال والناشئة داخل محيطهم الأسري والمدرسي.

وتستند الحملة إلى تدريب الطفل على إدارة المواقف اليومية بحرية واستقلالية، عبر إتاحة المجال له لاقتراح الحلول للمشكلات البسيطة قبل تدخل الأهل، وتشجيعه على التعبير الواضح عن مشاعره واللجوء للوالدين عند الحاجة.

كما تركز التوجيهات على تعليمه كيفية رسم حدوده الشخصية مبكراً، والتفريق الحاسم بين المزاح المقبول والأذى المرفوض؛ إذ ينبغي للمزاح أن يتوقف متى ما طلب ذلك، مع التأكيد على أن رابط الصداقة لا يبرر الإهانة أو الإقصاء بأي حال.

وتطرح الحملة رؤية عملية لمفهوم «بناء المقاومة»، موضحة أن المواجهة ليست خياراً وحيداً أو صدامياً بالضرورة، بل تتنوع الخيارات بين وضع حد للمعتدي بحزم أو الابتعاد وتجنب الجدال غير المجدي، أو طلب المساندة الفورية من شخص بالغ موثوق.

ويواكب ذلك توجيه الأسرة نحو توفير بيئة استماع آمنة وداعمة للطفل تضمن عدم لومه على الصمت أو التأخر في البوح، والتعامل الجاد مع مشاعره وتسميتها دون التقليل منها، مع ضرورة التدخل المباشر من البالغين حال تكرار الأذى، أو وجود ابتزاز وتهديد، أو ظهور علامات كرفض الذهاب للمدرسة أو الانعزال.

وعلى صعيد الفضاء الرقمي، تقدم الحملة إرشادات لمواجهة التنمر الإلكتروني ومخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حاثة الأبناء على عدم الانجرار إلى مشادات رقمية، وتوثيق الإساءات دون مسحها أو إعادة نشرها، واستخدام أدوات الحظر والإبلاغ.

كما تدعو إلى الحذر من أشكال التزييف الحديثة كالحسابات المنتحلة والصور والمقاطع المفبركة، وإبلاغ الكبار فوراً عند استغلال الهوية أو الصورة.



تعاون

وفي إطار تعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة لهذه المبادرة، تعاونت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي (KHDA) في تنظيم محاضرة توعوية افتراضية بعنوان «كيف نبني مقاومة الطفل لمواجهة سلوك التنمر»، قدمتها الأستاذة شيخة العوضي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، هدفت إلى تزويد أولياء الأمور والكوادر التربوية بأدوات عملية لتعزيز المرونة النفسية لدى الأبناء وحمايتهم من التنمر.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن حماية أبنائنا لا تتحقق بالعزل أو التدخل المتأخر، بل بالتمكين المسبق وغرس مقومات المناعة النفسية داخل النسيج الأسري.

إن التزامنا في المؤسسة ينطلق من محاور أجندة دبي الاجتماعية 33 ومبادرات عام الأسرة لتعزيز بيئة تربوية واعية، نعلّم من خلالها أطفالنا مهارات إدارة المواقف باستقلالية وثقة، وندرب الأسر على أسس الحوار والإصغاء الفعّال، ليكون البيت هو الحصن الأول والملاذ الآمن لكل طفل».

ودعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أولياء الأمور والتربويين إلى متابعة هذه الحملة والتفاعل مع محتواها التوجيهي المتاح عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي @dfwac مؤكدة استمرارها في توفير الموارد التوعوية والمعرفية التي تدعم استقرار الأسرة وسلامة أجيال المستقبل.