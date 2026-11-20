

شاركت جمارك دبي في احتفالات الإمارات باليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، في مناسبة تجسّد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس خصوصية العلاقات الإماراتية العُمانية القائمة على وحدة المصير وتكامل المصالح والرؤى المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وشهدت الاحتفالات حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات الحكومية والأمنية في إمارة دبي، من بينهم معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وأحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وعتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي.

وجاءت المشاركة، تعبيراً عن المكانة الخاصة التي تحظى بها سلطنة عُمان لدى دولة الإمارات وشعبها، واحتفاءً بمسيرة من العلاقات الراسخة التي تجاوزت أبعادها الاجتماعية والثقافية لتشكّل نموذجاً متقدماً للتكامل الاقتصادي والتجاري، تدعمه شراكات استراتيجية ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتيسير حركة التجارة والمسافرين، ورفع كفاءة الربط اللوجستي عبر المنافذ الحدودية.



تكامل المصالح

وتترجم جمارك دبي هذه الروابط الأخوية إلى شراكات عملية تعزّز التكامل الجمركي والاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمتها مبادرة «الممر الأخضر»، التي جرى تفعيلها بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان، لتشكّل نموذجاً للتنسيق الجمركي العابر للحدود، ودليلاً على قدرة البلدين على تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى حلول عملية تدعم حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد.



وتكتسب المبادرة أهمية استراتيجية في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، إذ تسهم في تيسير عبور الشحنات عبر المسارات البديلة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية، ودعم انسيابية تدفق السلع والبضائع، بما يعكس جاهزية المنظومة اللوجستية وتكامل الجهود المؤسسية بين الجانبين في الحفاظ على استمرارية التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وتؤكد هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون الجمركي في دعم تنافسية البلدين بوصفهما مركزين رئيسيين للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرتهما على الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يرسّخ مكانتهما ضمن منظومة التجارة الدولية ويدعم فرص النمو الاقتصادي المستدام.



أخوّة راسخة

وعكست الأجواء الاحتفالية مشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين، في مشهد يجسّد ما يجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان من إرث تاريخي وإنساني مشترك، ويؤكد أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على أطر التعاون الرسمي، بل تمتد إلى روابط مجتمعية وثقافية عميقة تتوارثها الأجيال.

وتجسّد مشاركة جمارك دبي في هذه المناسبة الوطنية، إلى جانب مبادراتها الجمركية المشتركة مع سلطنة عُمان، نموذجاً للعلاقات الإماراتية العُمانية التي تجمع بين أصالة الروابط الأخوية وطموح الشراكة الاقتصادية، وتؤكد مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة التجارة وتسهيل حركة البضائع والمسافرين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.