

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة بوغدان غرويا إيفان، نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية رومانيا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى بوخارست.

حضر اللقاء كل من حميد أحمد الطاير، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان محمد العلي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية رومانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يدعم العلاقات بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، وتوسيع مجالات الحوار والتعاون، مشيراً إلى أن المؤسسات البرلمانية تمثل رافداً مهماً للجهود الدبلوماسية الرسمية، وتسهم في بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، انطلاقاً من نهجها القائم على الانفتاح والتعاون الاقتصادي والاستثمار في المستقبل، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات التي يمتلكها البلدان لتطوير علاقاتهما، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية.

وبحث اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة، ودور التشريعات والسياسات الوطنية في توفير بيئة داعمة للاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار والاحترام المتبادل، ودعم الحلول السلمية للنزاعات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الروماني، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود البرلمانية، وتطوير التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويترجم المصالح المشتركة إلى مجالات تعاون عملية.