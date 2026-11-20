هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني، مؤكداً سموه أن الروابط الوثيقة التي تجمع الإمارات وعُمان تجسد أسمى معاني الأخوة والمصير الواحد.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والشعب العماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد، داعياً الله أن يديم على السلطنة الأمن والرخاء».

وأضاف سموه: «إن الروابط الوثيقة التي تجمع الإمارات وعُمان تجسد أسمى معاني الأخوة والمصير الواحد. كل عام والسلطنة في رفعة وازدهار».