أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجوائز التربوية المحلية لعام 2026، التي استقطبت 226 مشاركة وأسفرت عن 50 فائزاً في ست جوائز شملت المؤسسات الداعمة للتعليم، والمدرسة المتميزة، والتربوي المتميز، والمعلم المتميز، والطالب الجامعي المتميز، والطالب المتميز.

وسجلت الدورة نمواً مقارنة بعام 2025، إذ ارتفع عدد المشاركات من 189 إلى 226 مشاركة، فيما ارتفع عدد الفائزين من 41 إلى 50 فائزاً. واستحوذت جائزة الطالب المتميز على العدد الأكبر بـ152 مشاركة و35 فائزاً، تلتها جائزة المعلم المتميز بـ29 مشاركة و3 فائزين، وجائزة الطالب الجامعي المتميز بـ18 مشاركة و5 فائزين، وجائزة التربوي المتميز بـ13 مشاركة وفائزين اثنين، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم بـ11 مشاركة و4 فائزين، فيما سجلت جائزة المدرسة المتميزة 3 مشاركات وفائزاً واحداً.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «تعكس نتائج دورة 2026 اتساع قاعدة المشاركة وتنوع النماذج المتميزة في مختلف مكونات المنظومة التعليمية، من الطلبة والمعلمين والتربويين إلى المدارس والمؤسسات الداعمة للتعليم. وتؤكد هذه النتائج أن التميز التربوي ثمرة عمل متكامل، وأن تطوير التعليم يرتبط بقدرة كل عنصر في المنظومة على الارتقاء بأدائه وتحقيق أثر ملموس في بيئته التعليمية».

وأضاف معاليه أن دقة وجودة معايير جوائز مؤسسة حمدان تعكسان مسيرة متواصلة من التطوير والتحسين، مما أسهم في بناء منظومة متكاملة من المؤشرات التي تتسم بالوضوح والشمولية والموثوقية، وتعزز عدالة التقييم وشفافية التحكيم، مؤكداً أن هذه المنظومة الرصينة أتاحت التعرف إلى الممارسات والإنجازات الجديرة بالتقدير، وإبراز النماذج التي يمكن الاستفادة من خبراتها في تطوير الأداء التعليمي.

وتأتي الجوائز التربوية المحلية ضمن منظومة جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الهادفة إلى تقدير الأداء المتميز في القطاع التعليمي، وتحفيز الطلبة والمعلمين والتربويين والمدارس والمؤسسات الداعمة للتعليم على تطوير الممارسات والإنجازات التي تسهم في الارتقاء بالبيئة التعليمية.