افتتحت بلدية دبي حديقة غدير الطير، التي تمتد على مساحة 9,600 متر مربع، ضمن مشروعها لإنشاء 35 حديقة مجتمعية من الجيل الجديد في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تستهدف توسيع شبكة الوجهات والمساحات الترفيهية والمجتمعية العامة، وتوفير مساحات أقرب لسكان الأحياء وأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم.ويأتي المشروع في إطار جهود بلدية دبي لتطوير منظومة حضرية متناغمة تتمحور حول الإنسان، وتدعم تفاعله وترابطه المجتمعي، بما يتكامل مع مستهدفات إستراتيجية التشجير والحدائق، وخطة دبي الحضرية 2040.

وجرى الافتتاح بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعدد من القيادات التنفيذية والإدارية في البلدية، إلى جانب جمع من أهالي منطقة غدير الطير وأسرهم، الذين تعرفوا على مرافق الحديقة وتجاربها الترفيهية والمجتمعية. ويؤكد حضورهم دور الحدائق بوصفها مساحات عامة مشتركة تجمع العائلات، وتعزز الترابط والتفاعل المجتمعي، بما يجعلهم شركاء في تفعيل هذه المساحات الحيوية.ويعكس المشروع مفهومًا متطورًا للحدائق المجتمعية، تتجاوز فيه المساحات العامة دورها التقليدي كوجهات للترفيه، لتصبح مراكز مجتمعية حيوية، وامتدادًا طبيعيًا للنسيج العمراني للأحياء السكنية. ويقوم هذا المفهوم على الجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية والمجتمعية، وتوفير مرافق متنوعة وقريبة من السكان، بما يجعل الحديقة جزءًا من تفاصيل يومهم، ووجهة تستقطب مختلف أفراد الأسرة والفئات العمرية.تصميم مفتوح وتجارب قريبة من السكانوصممت بلدية دبي الحديقة وفق نهج عمراني مبتكر يتيح لسكان الأحياء المحيطة الوصول إليها خلال خمس دقائق، بما يشجع على المشي وممارسة النشاط البدني وقضاء أوقات أطول في الهواء الطلق. كما تتميز بتصميمها المفتوح دون أسوار، الذي يعزز انسيابية الربط بينها وبين الأحياء المحيطة، ويدمج مرافقها في الحياة اليومية للسكان، مع مراعاة الهوية المحلية واحتياجات المجتمع.وتضم الحديقة مرافق وتجارب متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة، تجمع بين الرياضة والترفيه والتواصل المجتمعي، من بينها منطقتَان للأطفال؛ الأولى مخصصة للفئات العمرية من سنتّين إلى 5 سنوات؛ والثانية للفئات العمرية من 6 إلى 12 سنة، إلى جانب مضمار للجري، ومعدات لياقة بدنية في الهواء الطلق. بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض من المقرر افتتاحها قريباً لتوفير المزيد من التجارب والأنشطة المجتمعية.كما تحتوي مساحة مجتمعية لاستضافة الفعاليات والتجمعات والأنشطة التي ينظمها سكان المنطقة وسط الحديقة، ما يدعم دورها كمساحة تَجمُّع مرنة ويومية للتلاقي والتواصل، واستضافة الاحتفالات والبرامج المتنوعة. وإلى جانب دورها الترفيهي، تفتح الحديقة فرصًا أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تقديم خدمات وتجارب مبتكرة تلبي احتياجات السكان والزوار.وجهات مجتمعية متكاملةوقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "بافتتاح حديقة غدير الطير إحدى الحدائق الـ 35 التي نعمل عليها حاليًا، نُرسي مفهومًا أوسع تتحول معه المساحات العامة والحدائق من مساحات تقليدية للترفيه إلى وجهات مجتمعية متكاملة نابضة بالحياة، وامتدادًا طبيعيًا للأحياء السكنية، بتصميم مفتوح، وسهل الوصول، وقريب من السكان، ليُسهم في تشكيل تجربتهم اليومية، وتوفير فرص ممارسة الرياضة والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمجتمعية".وأضاف: "نواصل في بلدية دبي خططنا ومستهدفاتنا لتنفيذ وتطوير حزمة مشاريع الحدائق الجديدة ضمن منظومة حضرية شاملة، توفر أعلى معايير جودة الحياة والرفاهية لمجتمع دبي، وترتقي بمستويات التواصل والترابط المجتمعي، وترسخ مكانة دبي مدينةً رائدة في توفير بيئة حضرية مستدامة تتمحور حول الإنسان".وتأتي هذه المشاريع في إطار مستهدفات "خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030"، التي أطلقتها البلدية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة، لتطوير منظومة المساحات المائية والخضراء في الإمارة، من خلال حزمة مشاريع تتجاوز قيمتها 4 مليارات درهم من ضمنها إضافة أكثر من 120 حديقة، و200 ملعب رياضي ومساحة ترفيهية مدمجة ضمن الشبكات والمساحات الخضراء خلال الخمس سنوات المُقبلة.وتعمل بلدية دبي على جعل الجيل الجديد من الحدائق المجتمعية وجهات تستقطب السكان على مدار العام، عبر برامج هادفة وتجارب منسّقة، إلى جانب ترسيخ مبدأ التفعيل الموسمي، وتقديم العروض المخصّصة للفئات العمرية المختلفة، وتشجيع السكان على الزيارة واكتشاف محتوى الحدائق على مدار العام، وإطالة مدة الزيارة، ورفع مستوى رضا الزوار.وتراعي تصاميم الحدائق الجديدة الجوانب البيئية والاستدامة، من خلال دمج عناصر التنوع البيولوجي والتكيف المناخي والحلول المستدامة في التصميم والتشغيل. وتشمل التوجهات التوسع في زراعة الأشجار، واستخدام مياه الري المُعاد تدويرها، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في دعم كفاءة التشغيل والحوكمة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد.وتندرج الحديقة ضمن مشروع الـ 35 حديقة جديدة التي تنفذها بلدية دبي، والمتوقع إنجازه بين ديسمبر 2026 وأبريل 2027، لتوفر مساحات عامة أكثر قرباً وشمولية واستدامة، تعزز رفاه السكان وجودة الحياة في مختلف أنحاء الإمارة.