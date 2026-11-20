تُطلِق هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامجاً متكاملاً للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2026)، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت شعار (الذكاء الاصطناعي في التنقل)، وذلك عبر سلسلة من المبادرات النوعية والتجارب التفاعلية والمعارض وورش العمل والجلسات المعرفية والتحديات الابتكارية التي تستشرف مستقبل قطاع النقل والمواصلات، وتسلّط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل أنماط التنقل في المستقبل.

وتأتي هذه الأنشطة والفعاليات في خطوة تعكس جهود الهيئة في المساهمة في دعم طموح دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

ويجسّد البرنامج توجّه الهيئة نحو الانتقال بالابتكار من مرحلة استكشاف الأفكار إلى تطوير تطبيقات وحلول عملية ذات أثر ملموس في منظومة النقل والمواصلات، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمات رائدة لإسعاد المتعاملين، وتعزيز التكامل والاستدامة في منظومة التنقل، وتطوير البنية التحتية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات المستقبلية، وترسيخ ريادة دبي العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام.

وتفصيلاً، قالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تجسدّ مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار نهجنا الاستراتيجي القائم على أن الابتكار مسار متواصل يبدأ بفكرة وينتهي بأثرٍ ملموس في حياة الناس. ومن خلال هذا البرنامج المتكامل، ننتقل بمنظومة الابتكار من مرحلة استكشاف الأفكار إلى تطوير تطبيقات عملية تُعيد تشكيل مستقبل التنقل، مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الناشئة".

وأضافت العصيمي: "يستهدف البرنامج ترسيخ مكانة دبي العالمية في التنقل الذكي والمستدام، وبناء ثقافة مؤسسية تمكّن كل موظف وشريك ومبتكر من الإسهام في رسم مستقبل التنقل. ونعمل من خلال هذه المبادرات على تحويل الإبداع إلى حلول عملية ترفع كفاءة الخدمات وتعزز جودة الحياة وتدعم تنافسية الإمارة على المستوى العالمي".

(نحو المستقبل).. رحلة تفاعلية إلى عالم التنقل القادم

وتتصدر فعاليات البرنامج إقامة معرض (نحو المستقبل)، في المقر الرئيس للهيئة، ليشكّل منصة استثنائية لاستعراض ملامح الجيل القادم من حلول التنقل، بمشاركة الشركات الناشئة والشركات التقنية والمؤسسات البحثية وفِرق الابتكار في الهيئة.

ويُقدّم المعرض تجارب وعروضاً تفاعلية تستعرض أحدث التطوّرات في عدة مجالات منها: المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، والتنقل الكهربائي، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وأبحاث التنقل، بما يُتيح للزوار اكتشاف التقنيات التي ستسهم في رسم مستقبل المدن وأنظمة النقل.

ومن أبرز التجارب التي يحتضنها المعرض جدار تفاعلي مبتكر يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل أفكار الزوار وتصوّراتهم عن مستقبل دبي إلى مشاهد مرئية، في تجربة إبداعية تدمج الخيال بالتكنولوجيا، وتمنح المشاركين فرصة للمساهمة في تصوّر شكل المدينة ووسائل التنقل فيها مستقبلاً.

ويشهد المعرض كذلك عرضاً استثنائياً للروبوتات البشرية لتسليط الضوء على التطوّر المتسارع في قدرات الروبوتات البشرية، ومستويات الحركة والتوازن والتفاعل، والإمكانات المستقبلية لتوظيفها في مختلف القطاعات.

بناء القدرات.. استثمار في الإنسان لمواكبة التحولات المستقبلية

وانطلاقاً من إيمان الهيئة بأن الابتكار يبدأ بالإنسان، يتضمن البرنامج ورشاً تدريبية متخصصة للموظفين والقيادات، تركّز على تطوير المهارات المستقبلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والحلول الرقمية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويرفع كفاءة استخدام التقنيات الحديثة.

معرفة تستشرف مستقبل التنقل

يجمع البرنامج نخبة من الخبراء والشركاء في جلسات معرفية تستعرض التوجهات المستقبلية والابتكارات المؤثّرة في المدن والتنقل، بما يعزز تبادل المعرفة ويسهم في تطوير منظومة نقل أكثر جاهزية للمستقبل.

أفكار مبتكرة لتحديات التنقل

يفتح البرنامج المجال أمام الموظفين للمشاركة بأفكار وحلول مبتكرة لتحديات التنقل، بما في ذلك تحسين تجربة أصحاب الهمم وانسيابية الحركة المرورية، وتحويل الإبداع إلى حلول عملية ذات أثر ملموس.

شراكات ترسم مستقبل التنقل

ويعزز البرنامج التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والباحثين والمبتكرين لدعم البحث والتطوير وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي والحلول المستقبلية، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الابتكار واستشراف مستقبل التنقل.