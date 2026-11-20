أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن حصن الفهيدي، أقدم مبنى تاريخي في دبي، ظل على مدى 230 عاماً شاهداً على مسيرة نهضة الإمارة، وحامياً لها في أوقاتها الصعبة، ومقراً للحكم فيها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى حصن الفهيدي، حيث تجوّل في أروقة المتحف بعد تجديده، ترافقه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي عملت على تطوير تجربة زيارته بأسلوب مختلف، والحفاظ عليه إرثاً تاريخياً مستداماً للأجيال القادمة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أثناء زيارة حصن الفهيدي اليوم .. أقدم مبنى تاريخي في دبي .. بقي على مدار 230 عاماً شاهداً على نهضة دبي .. وحامياً لها في أوقاتها الصعبة .. ومقراً للحكم فيها".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "تجولت في أروقة متحف حصن الفهيدي الذي تم تجديده رفقة الشيخة لطيفة بنت محمد التي عملت على تطوير تجربة زيارته بشكل مختلف .. والحفاظ عليه إرثاً مستداماً للأجيال القادمة".