بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد، سائلا الله أن يديم على عُمان عزها وازدهارها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، وللشعب العُماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد.. تجمعنا روابط أخوة راسخة.. ومحبة تتوارثها الأجيال.. نسأل الله أن يديم على عُمان عزها وازدهارها.. وعلى شعبها الخير والرخاء.. وأن يديم المحبة والأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".