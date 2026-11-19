احتفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ صباح اليوم باليوم الوطني الـ 56 لسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك عبر تنظيم احتفاليات متميزة في منفذ خطم الشكلة، بحضور كل من اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الجنسية بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي مدير عام أمن المنافذ بالإنابة، وخليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع المنافذ البرية بالإنابة، ومن الجانب العماني العميد عبدالرحمن عامر الكيومي قائد شرطة محافظة البريمي، ووفد عُماني رفيع المستوى.

وأكد خليفة حمد الشامسي، لـ«وام»، أن الاحتفاء باليوم الوطني العُماني الـ 56 في منفذ خطم الشكلة والمنافذ البرية أصبح واجباً راسخاً، يعكس مشاعر الفرح المشتركة تجاه الأشقاء في سلطنة عُمان في هذا اليوم المجيد، مشيراً إلى أن استقبال الوفد العماني ومشاركته هذه الفعاليات يعكسن أواصر المودة والمحبة والصورة الطيبة التي تجمع الجانبين.

وتضمن برنامج الحفل باقة من الفقرات المتنوعة التي أبرزت عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث استُهلت الفقرات بعرض فيديو قصير يبرز مدى الترابط والوشائج المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، أعقبته فقرات قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، إلى جانب عرض فني لمدرسة الظاهر المشتركة احتفاءً بالمناسبة.

كما شملت الاحتفالية فقرات تراثية عكست الموروث المشترك، وإلقاء قصائد شعرية تغنت بالمناسبة، فضلاً عن عرض فيديو تضمن تهاني موظفي الهيئة للشعب العُماني الشقيق.

وفي ختام الحفل، قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب، وتم تكريم الوفد العُماني الزائر والتقاط الصور التذكارية التي وثقت أجواء الاحتفاء والمحبة بين الأشقاء.