

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في الديوان الأميري، معالي سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على هامش مشاركتهم في منتدى عجمان للإعلام 2026.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في مواكبة التحولات المتسارعة، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإنجازاتها، مشيراً سموه إلى أن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية، لما له من دور في إبراز الجهود الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز التواصل بين المؤسسات والمجتمع.

متغيرات

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بمنتدى عجمان للإعلام 2026، وما يمثله من منصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز الرؤى حول مستقبل الإعلام، والتحديات والفرص التي تفرضها المتغيرات التقنية والتحولات الرقمية، مؤكداً أهمية تطوير مهارات الكوادر الإعلامية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المستجدات بمهنية ومسؤولية.

من جانبهم، أعرب ضيوف المنتدى عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان على حفاوة الاستقبال، مشيدين بما يشهده المنتدى من طرح للقضايا الإعلامية الراهنة، وما يوفره من فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع الإعلامي.

حضور

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان.

وينظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، منتدى عجمان للإعلام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة، يناقشون عبر 23 جلسة مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

ويشهد المنتدى مشاركة 53 جهة وشريكاً من الهيئات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وجهات عارضة، ويناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام، بما يتيح مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بشأن مستقبل الإعلام.