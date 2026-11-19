واصل ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز»، الذي تستضيفه مؤسسة دبي للمستقبل ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، فعالياته في يومه الثاني في أبراج الإمارات، مسلطاً الضوء على دور علوم المدن المتقدمة والتقنيات الإبداعية في تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف وأكثر تمحوراً حول الإنسان.

وفي إحدى أبرز محطات الملتقى، استضافت دبي الاجتماع السنوي المفتوح لمختبر «سينسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، للمرة الأولى في دبي، بمشاركة أكثر من 50 باحثاً ومصمماً حضرياً ومتخصصاً في التكنولوجيا، وركزت المناقشات على أربعة محاور رئيسية، تشمل الاستشعار والتنقل والتواصل الاجتماعي والتكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض باحثون من أمستردام ودبي وريو دي جانيرو وسيؤول تحديات حضرية متنوعة، وبحثوا دور الاستراتيجيات القائمة على البيانات في تطوير حلول عملية لها، إلى جانب إمكانات الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات التنبؤية والتحليلات الآنية في تحديد الجزر الحرارية الحضرية، وتحسين حلول التبريد، والمساهمة في بناء مدن أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأكثر ملاءمة للعيش.

وطرحت المناقشات أسئلة حول العوامل التي تمنح المدن طابعاً إنسانياً، حيث استعرض الباحثون كيف يمكن لأجهزة الاستشعار البيئية، والنماذج البيئية البحرية، وخرائط التعرض الشخصي للعوامل البيئية، والذكاء الاصطناعي التوليدي أن تسهم في رصد الظروف البيئية غير المرئية وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل والاستفادة منها.

وأوضح المشاركون أن النظر إلى المدن باعتبارها بيئات حية وديناميكية، وليس مجرد بنى تحتية، يتيح توظيف البيانات في تطوير تدخلات عملية تسهم في تعزيز السلامة العامة والرفاه وجودة الحياة والراحة الحرارية.

وبحث المشاركون كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنمذجة القائمة على البيانات مساعدة المدن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتهديدات المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية الاستثنائية.

وسلط أحد العروض الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات التبريد الحضري، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، مثل حرائق الغابات، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يسهم في بناء مدن أكثر أماناً واستدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تناولت الجلسة أبحاثاً حول البيئات الحرارية، ورسم خرائط الحرارة الإشعاعية، والحدائق الحضرية، وسبل التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمياه والحرائق، مع التركيز على تحويل البيانات والرؤى البيئية إلى تدخلات عملية تعزز قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية.

وسلطت النقاشات الضوء أيضاً على خطة دبي لزراعة 1.5 مليون شجرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتناولت الجلسات المخصصة للتنقل نماذج تتجاوز التركيز التقليدي على سرعة الحركة وحدها، وسلط الخبراء الضوء على أبحاث تتناول مفهوم «التنقل المراعي للظروف البيئية».