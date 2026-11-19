



أعلنت "مختبرات دبي للمستقبل" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج "روبوتات الخدمات اللوجستية الداخلية" بالتعاون مع مجموعة من شركاء قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية بمن فيهم "طلبات"، و"كيتا"، و"ديليفرو"، و"كريم"، و"كويك أب"، و"إي أم أكس"، و"أرامكس"، و"نون" وذلك على هامش توقيع اتفاقية خلال أسبوع دبي للمستقبل 2026.

ويهدف البرنامج لتمكين استخدام الروبوتات في المرحلة الأخيرة من عمليات التوصيل الآلي داخل المباني والمناطق الحضرية في المدينة، من خلال نهج مشترك يسلم فيه مندوبو التوصيل الطلبات إلى روبوتات متخصصة تتولى نقل الأطعمة، ومواد البقالة، والطرود، وغيرها من السلع، وإيصالها إلى وجهتها النهائية داخل المبنى.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من البرنامج تجهيز 100 مبنى بحلول عام 2029، ما يمهّد لتأسيس شبكة متكاملة من المباني المهيأة لاستقبال الروبوتات على مستوى المدينة.

وتدعم هذه المبادرة رؤية برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، وذلك من خلال تعزيز انتشار الروبوتات وتوسيع نطاق استخدامها بما يحقق أثراً ملموساً في مختلف أنحاء المدينة، ويسهم في رفع الإنتاجية والارتقاء بجودة الحياة اليومية.

وبهذا الخصوص قال خليفة القامة رئيس "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: "نعمل من خلال برنامج "روبوتات الخدمات اللوجستية الداخلية‘ على إرساء الأسس اللازمة لتطوير شبكة متكاملة من المباني المهيأة لاستقبال الروبوتات على مستوى المدينة، بما يدعم رؤية برنامج دبي للروبوتات والأتمتة في زيادة انتشار الروبوتات وتمكينها من إحداث أثر ملموس عبر المدينة".

وقال لوكاس شيه، المدير العام لشركة «كيتا» في دولة الإمارات: "يُعد توصيل الطعام جزءاً من الحياة اليومية، ما يجعله مجالاً مهماً لتحويل طموحات دبي في مجال الروبوتات إلى واقع عملي. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل، تستكشف كيتا كيف يمكن للروبوتات داخل المباني أن تجعل استلام الطلبات أكثر راحة للعملاء وأن تدعم مندوبي التوصيل".

وقال يزن أبو رقبة، مدير العمليات في «ديليفرو» الشرق الأوسط: «شكّلت دولة الإمارات محوراً أساسياً في مسيرة نمو ديليفرو وابتكارها على مدى أكثر من عقد، ونواصل التزامنا بتطوير التقنيات التي ترسم مستقبل التجارة المحلية. ويعكس تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل طموحنا إلى تعزيز الخدمات اللوجستية الذكية والأكثر كفاءة، وتبسيط التجارب اليومية للمستهلكين ومندوبي التوصيل والتجار، ودعم رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً رائداً في الروبوتات والأتمتة".

وقال تيم لينسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات في «كويك أب»: «قد يبدو أن يستقل روبوت المصعد لتوصيل طلبك مشهداً من الخيال العلمي، لكنه يتحول إلى واقع في دبي».

وقال ليث طهبوب، المدير العام لشركة "إي أم أكس": "يجسّد تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل التزام «إي أم أكس» بالمساهمة في تطوير مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، من خلال تسخير خبراتنا التشغيلية لتطوير المعايير والنماذج التي تتيح التوسع في حلول التوصيل بالروبوتات داخل المباني على مستوى دبي."

وقال كونستانتين قدسي، مدير الخدمات اللوجستية في «طلبات» الإمارات: "لطالما كانت دبي سبّاقة في مجال الابتكار، وتتيح لنا شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل تحويل هذا الطموح إلى واقع في خدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة".

وقال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في «كريم»: "دبي لا تنتظر المستقبل، ونحن كذلك. سنستكشف مع مؤسسة دبي للمستقبل كيف يمكن للروبوتات أن تتولى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل، من مدخل المبنى وحتى أبواب عملائنا. ويعني ذلك عمليات توصيل أكثر سلاسة للعملاء، ووقتاً أقل يقضيه السائقون في الردهات والمصاعد".

وقال طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي لشركة «أرامكس» في دولة الإمارات: "تتمثل الخطوة التالية في تطوير خدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة في إيجاد طرق أفضل لربط عملياتنا بالمباني والمجتمعات التي نخدمها. ويمثل برنامج "روبوتات الخدمات اللوجستية الداخلية" في دبي فرصة مهمة لاستكشاف كيف يمكن للروبوتات أن تدعم هذا التحول".

وقال علي كفيل حسين، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة «نون»: "الجزء الذي لا يراه أحد في عملية التوصيل هو الجزء الذي يستهلك الوقت: الردهة، ومكتب الأمن، والمصعد العالق في الطابق الثلاثين، ما يحوّل عملية تسليم بسيطة إلى مهمة معقدة. ومن خلال المساهمة في تحسين هذه المرحلة، يمكن للروبوتات أن تجعل شبكتنا أكثر مرونة، لا سيما في أوقات الذروة".