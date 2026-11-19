

التقى أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، بغلنارا رول رئيسة قسم التحول القطاعي في إدارة تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في الجمهورية التركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع تبريد المناطق، ودوره في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب استعراض أهمية الحلول المستدامة والتقنيات الحديثة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتوسع الحضري المتسارع.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للتعاون المستمر بين «إمباور» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي تجسد في العديد من المشاركات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز انتشار حلول تبريد المناطق المستدامة. وفي هذا الإطار، شاركت «إمباور»، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع طاقة المناطق، من بينها المؤتمر الدولي لطاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LAC2025) في سانتياغو بجمهورية تشيلي، ومؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LATAM 2023) في مدينة قرطاجنة بكولومبيا.

وقال أحمد بن شعفار: «تجسد شراكتنا المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية التعاون الدولي وتكامل الجهود في تطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة التحديات المناخية، لا سيما في ظل النمو المتسارع للطلب العالمي على خدمات التبريد، وارتفاع درجات الحرارة، وما يرافق ذلك من زيادة في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. ويبرز قطاع تبريد المناطق باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية القادرة على إحداث أثر ملموس في هذا المجال، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الموارد، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لتوفير خدمات التبريد بصورة أكثر استدامة.

وأضاف:" لقد رسخت دبي مكانتها نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير قطاع تبريد المناطق، بفضل رؤيتها الاستشرافية، واستثماراتها في البنية التحتية المستدامة، وحرصها على توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتعزيز كفاءة هذا القطاع. ونفخر في «إمباور» بدورنا في دعم هذه المسيرة، والمساهمة في تطوير تجربة رائدة أصبحت محل اهتمام العديد من الدول والمؤسسات الدولية الساعية إلى الاستفادة من حلول تبريد المناطق وتطبيقاتها".