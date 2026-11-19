

اعتمد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، المخطط العام لمشروع منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في مدينة كلباء، الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة، من خلال تطوير مجمع متخصص لمراكز البيانات، وتوفير بيئة أعمال داعمة لتأسيس الشركات التقنية ونموها، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة للاستثمارات التقنية.

وأكد سموه أن المخطط العام للمنطقة يأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوفر كل وسائل الدعم لأعمال ومشروعات هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ومن أبرزها منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في مدينة كلباء، التي تعد نموذجاً نوعياً في قطاع التقنية.

وأوضح سمو نائب حاكم الشارقة أن منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال تمثل ركيزة أساسية لأعمال الهيئة، حيث ستوفر من خلال مرافقها المتعددة فرصاً استثمارية، بالإضافة إلى بنية تحتية متقدمة وفق مواصفات عالمية لخدمة مطوري مراكز البيانات ومشغليها من الشركات الرائدة والمتخصصة لتنفيذ مشاريعها.

ولفت سموه إلى أن هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال تعمل وفق خطط واضحة، تدعم مكانة الإمارة، لتصبح مركزاً عالمياً في قطاع تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المستقبل ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص والشركات العالمية والمستثمرين.

ويأتي المشروع على مساحة 285 ألف متر مربع، ويضم مجمعاً لمراكز البيانات بقدرة إجمالية مستهدفة تبلغ 400 ميجاواط، ويخصص المخطط ست قطع أراضٍ قابلة للدمج لاستيعاب المشاريع الكبرى، بما يوفر مرونة للمطورين والمشغّلين في تخطيط مشاريعهم وفق احتياجاتهم التشغيلية وخطط توسعهم، ويرتكز المشروع على مخطط متكامل للبنية التحتية، يتضمن مواقع مخصصة لإنشاء محطتين للكهرباء لتلبية متطلبات الطاقة لمراكز البيانات، إلى جانب مرافق مخصصة لشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والخدمات التشغيلية المساندة، بما يوفر المقومات الأساسية لاستقطاب المشاريع الكبرى، ويدعم متطلبات التشغيل، والتوسع المستقبلي.

من جهة أخرى أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بحفاظ الجامعة على صدارتها بين الجامعات الإماراتية للعام الثاني على التوالي في تصنيف «تايمز» للعلوم متعددة التخصصات (Interdisciplinary Science Rankings) لعام 2027، بحصولها على المركز التاسع والستين عالمياً، والخامس عربياً، من بين 1058 مؤسسة جامعية شملها التصنيف، منها 7 مؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة.