

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار، واستكشاف فرص تطوير منظومة النقل والمواصلات، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة.



وتشمل المذكرة دعم المشاريع البحثية والتطبيقية وتطوير حلول مبتكرة ترفع كفاءة قطاع المواصلات واستدامته، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة مستقبل التنقل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ووقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من أوجه التعاون، مثل: الاستفادة من المبادرات والمشاريع ضمن مبادرة «دبي ساندبوكس»، وتبادل المعرفة في تقنيات التنقل المستقبلية واستشراف المستقبل، ودعم الملكية الفكرية وتطوير فرص الاستفادة التجارية من مخرجات البحوث والابتكارات، إلى جانب التعاون في التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، ومختبرات دبي للتنقل (DML)، فضلاً عن استكشاف فرص ومبادرات مشتركة جديدة تخدم التوجّهات المستقبلية للجانبين.

وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «تنسجم هذه المذكرة مع رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي التقنيات المستقبلية، من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص. ويشكل التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات خطوة مهمة لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وتسريع تطوير حلول متقدمة تدعم مستقبل التنقل المستدام والذكي».

وأضاف: «نحرص في مؤسسة دبي للمستقبل على توفير البيئة الداعمة لتحويل المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس».

وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في البحث والتطوير، لتسريع تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيفها في رفع كفاءة منظومة النقل، وتطوير خدمات تنقّل ذكية ومستدامة تعزز جودة حياة السكان والزوار.

وأضافت العصيمي: «تجسّد المذكرة نهج حكومة دبي القائم على العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، شريكنا الاستراتيجي في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، ومبادرات مسرعات دبي للمستقبل، وتطوير واختبار حلول مبتكرة لتحديات قطاع النقل والمواصلات».