

عقد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31» المنعقدة في أنطاليا بتركيا، محادثات مع سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تناولت سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والاتفاقية في مجال تنفيذ العمل المناخي، ودعم البلدان النامية في جهودها لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأكد معالي الطاير، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون من خلال المركز الإقليمي للتعاون التابع للاتفاقية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، الذي تستضيفه المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي.

ويترأس معالي سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من المنظمة، يضم المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد بطي المحيربي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وعبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس مروان بن حيدر، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف.

وبحث الجانبان تطوير دور المركز الإقليمي للتعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتعزيز الشراكة بين أمانة الاتفاقية والمنظمة التي تستضيف المركز، بما يدعم تنفيذ الأولويات المناخية للدول، وبناء القدرات، وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.