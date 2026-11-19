

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وبنك الإمارات دبي الوطني، عن عقد شراكة استراتيجية، وتسريع وتيرة الابتكار، وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، جاء ذلك خلال فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل».

تم توقيع الاتفاقية خلال أسبوع دبي للمستقبل بحضور سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ومي المنصوري، رئيسة التوطين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وستتعاون مؤسسة دبي للمستقبل وبنك الإمارات دبي الوطني لتطوير وتنفيذ سلسلة من المبادرات التي تسهم في إحداث أثر كبير، والتي ترتكز على ثلاثة برامج رئيسية، هي: «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، و«أكاديمية دبي للمستقبل»، و«مجتمع المعرفة».

وتأتي هذه الشراكة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية، وتطوير المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، وترسيخ نهج الاستشراف الاستراتيجي، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين من إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والتقنية الملحة.

وفي إطار مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة والمجتمع، مع التركيز على الكفاءات في مجال هندسة الأوامر، وحالات الاستخدام العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وفعاليات الهاكاثون المشتركة التي تستهدف تحديات واقعية في الخدمات المالية.

ومن خلال أكاديمية دبي للمستقبل، سيشارك البنك في وضع برامج استشرافية تنفيذية، وتخطيط السيناريوهات، ومناهج دراسية للتقنيات الناشئة لتزويد القادة بالأدوات الاستراتيجية اللازمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وبالتعاون مع «مجتمع المعرفة»، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني للمبتكرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً إمكانية الوصول المباشر إلى مرشدين من كبار المصرفيين وخبراء التكنولوجيا، وبيئات تجريبية لمشاريع واقعية، وتجارب عملية في مجالات رائدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وقالت إيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية والرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا أن نتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال ثلاث مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة العملية بالذكاء الاصطناعي، وبناء مجتمع أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، ودعم الجيل القادم من الكفاءات والمواهب بشكل فعّال. إن بناء مؤسسة مالية جاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتمكينها من تحويل التحولات التكنولوجية إلى قيمة ملموسة على أرض الواقع».