

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق برنامج التعليم التنفيذي «إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل الحكومي» باللغة العربية، والذي تم تطويره، بالشراكة بين كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» ومركز بحوث مستقبل الحكومات التابع للكلية، وذلك تزامناً مع «أسبوع دبي للمستقبل 2026» المنعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل».

ويهدف البرنامج الذي تم الإعلان عنه من قبل مركز مستقبل الحكومات في الكلية، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى تأهيل ملايين موظفي المؤسسات الحكومية في 22 دولة عربية في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وقيادة التحول الرقمي. ويطرح البرنامج بالكامل عبر الإنترنت، ومجاناً للمشاركين المقبولين، بتمويل كامل من اليونيسكو، بحيث يحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات الدورة على شهادة إتمام رقمية صادرة عن كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، بالشراكة مع منظمة اليونسكو وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني لمركز مستقبل الحكومات عبر الرابط: https://adt.cfg.ae

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أهمية البرنامج في بناء القدرات الحكومية العربية، وتزويد العاملين في القطاع العام بالمعارف والأدوات اللازمة، لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال: «إن التحول الرقمي الفاعل لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يتطلب تطوير الكفاءات البشرية، وترسيخ أطر الحوكمة المسؤولة، وتعزيز الشفافية والشمول وبناء الثقة، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في تطوير السياسات العامة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات».

وقال صلاح خالد، مدير مكتب اليونيسكو في الدوحة لدول الخليج واليمن: «يعتمد مستقبل الحوكمة الرقمية على الإنسان. ويُعد هذا البرنامج تدخلاً استراتيجياً، يهدف إلى تزويد العاملين في القطاع العام في المنطقة العربية بالمهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل، ومن خلال الاستثمار في القدرات البشرية نعزز الثقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، ونضمن أن تبقى التطورات التكنولوجية في خدمة الإنسان، لا العكس».

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لقيادة مبادرات التحول الرقمي، وفهم الأبعاد الاستراتيجية والتنظيمية، والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وذلك عبر التعلم الموجه، وفق وتيرة مرنة، تتيح للمشاركين تنظيم وقتهم، بما يتناسب مع التزاماتهم المهنية، وتتضمن موضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وحوكمة البيانات، والأطر القانونية والتنظيمية، والأمن السيبراني، والجوانب الأخلاقية والإنسانية للتقنيات الحديثة، إلى جانب تصميم الخدمات الحكومية المتمحورة حول المتعاملين وقيادة التغيير المؤسسي.

وأضاف د. فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية ومدير مركز مستقبل الحكومات: «يستهدف تعاون الكلية مع جامعة أكسفورد ومنظمة يونيسكو الوصول إلى 25 مليون موظف حكومي عربي، وتعزيز كفاءاتهم عبر إطار يونيسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية».