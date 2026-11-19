أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار نجح، على مدى عشرة أعوام منذ تأسيسه، في ترسيخ الابتكار محرّكاً للنمو الاقتصادي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة عالمياً.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "عشرة أعوام مرّت على تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار، تمّ خلالها ترسيخ الابتكار محرّكاً للنمو الاقتصادي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع وشركات قادرة على المنافسة عالمياً، ودعم أكثر من 240 شركة مبتكرة، والمساهمة في استقطاب تمويلات تجاوزت 3.5 مليار درهم".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "نؤمن أنّ العقول المبدعة تصنع اقتصاد المستقبل، ولذلك سنواصل تطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتمكين جيل جديد من المبتكرين وروّاد الأعمال، وبناء شركات تنطلق من الإمارات لتنافس في الأسواق العالمية."