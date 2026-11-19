أدان معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استهداف إحدى سفن شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أثناء عبورها مضيق هرمز، معرباً عن قلقه إزاء استمرار تهديد حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

كما أدان معاليه، في بيان أصدرته الجامعة العربية الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبراً أن تكرار هذه الأعمال العدائية يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، واعتداءً مرفوضاً على أمنهما واستقرارهما، ومساساً بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وأكد أن تكرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وتصاعد وتيرتها واتساع نطاقها يكشف عن نمط تصعيدي متواصل ينذر بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية خطيرة تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي، محذراً من أن استمرار هذا النهج من شأنه تقويض أسس الأمن والاستقرار.

وجدد الأمين العام التأكيد أن أمن دولة الكويت ومملكة البحرين وسيادتهما وسلامة أراضيهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بهما يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد فهمي تضامنه الكامل مع الدولتين، مشدداً على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية وصون المصالح الإقليمية والدولية، بما فيها مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالباً مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك العاجل لضمان التنفيذ الكامل لقراراته، ولا سيما القرار رقم (2817) لعام 2026.