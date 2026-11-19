شهد منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL 2026»، في يومه الأول، جلسة بعنوان «معركة الرواية: عندما تصبح المعلومة سلاحاً»، قدّم خلالها معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، قراءة استراتيجية حول كيفية تأثير المعلومات والروايات في الرأي العام، ودور الإعلام في بناء الثقة وتعزيز المصداقية، في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي.

وأشار النعيمي إلى أن المعلومة قوة تؤثر في العقول، وأن الإعلام شريك جوهري في نجاح المشروعات السياسية والاقتصادية والتعليمية، موضحاً أن غياب الخطة الإعلامية الجيدة قد يحول دون وصول المشروع إلى أهدافه. وأكد أن امتلاك الحقيقة لا يكفي ما لم تقدم في سياق واضح ومقنع، فانتشار الرسالة لا يعني بالضرورة نجاحها في الإقناع.

وأكد في الجلسة التي أدارها الإعلامي سعود الكعبي أن المصداقية والثقة ركيزتان لأي حضور إعلامي مؤثر، داعياً الإعلاميين إلى التركيز على المجالات التي يتقنونها، وبناء مسار مهني يعكس خبراتهم وقدراتهم، بدل الخوض في كل القضايا. وشدد على أن الغيرة على الوطن تحتاج إلى مرجعية موثوقة وتحقق دقيق من المعلومات، كي لا تتحول إلى اجتهاد يفتقر إلى الدقة.

وفي معرض رده على سؤال حول التمييز بين الرأي العام الحقيقي والحملات المنظمة على منصات التواصل، أكد النعيمي أهمية وعي الإعلامي بمصدر المعلومات والمرجعية التي يستند إليها.

مشيراً إلى أن ما يطرحه قادة دولة الإمارات عبر حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يقدم توجهاً واضحاً لمستقبل الدولة، ويمكن للإعلاميين استقاء رؤيتهم في تناول القضايا مثل الاستثمار في الكفاءات والشباب ودعم المرأة، وغيرها.

ودعا النعيمي إلى عدم الانجرار إلى معارك يختار الطرف الآخر توقيتها وأدواتها، موضحاً أن التفاعل معها قد يمنح مصادرها حضوراً واهتماماً لا يستحقانه. وأكد أهمية ترتيب الأولويات وفق أجندة وطنية تركز على المبادرات والمشروعات الداعمة للبناء والتنمية، وصون السمعة عبر الالتزام بدولة القانون وتعزيز التواصل.

وفي محور الذكاء الاصطناعي، اعتبره النعيمي واقعاً يتطلب التعامل معه برؤية واستباقية، واستثمار إمكاناته على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول. واستشهد بما أطلقته دولة الإمارات من مبادرات في هذا المجال، داعياً إلى مواكبة التطورات وإتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لما لها من أثر كبير في الحياة والعمل.