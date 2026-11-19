ناقش منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL 2026»، في يومه الأول، التحولات التي تفرضها الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على الاتصال الحكومي، وأثرها في صناعة المحتوى وإدارة الرسائل والوصول إلى الجمهور، وذلك ضمن جلسة «الحكومة في زمن الخوارزمية: من يقود الرسالة؟».

وتحدث في الجلسة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، وأدارتها علياء النعيمي، الباحثة الرئيسية في مجموعة «تريندز للبحوث والاستشارات».

وأكد الكويتي أن الدولة تصدت لتهديدات سيبرانية وتقنية استهدفت بنى تحتية حيوية، ولا تزال متواصلة، وكان الذكاء الاصطناعي حاضراً ضمن أدواتها وأساليبها.

وبيّن أنها تتوزع على ثلاثة مسارات: الجرائم السيبرانية، كالابتزاز والاحتيال وانتحال الشخصية ونشر الشائعات والتزييف العميق؛ والمحتوى المتطرف ومحاولات التأثير في الولاء الوطني؛ والحروب السيبرانية والهجينة التي توظف الفضاء الرقمي والإعلام والروايات للتأثير في الجمهور وإرباك المجتمع.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي استُخدم في المسارات الثلاثة، من تطوير الهجمات واستغلال الثغرات إلى إنتاج الشائعات والتزييف العميق، وأن التهديدات طالت قطاعات حيوية، منها الطاقة وتحلية المياه والكهرباء والصحة والاتصالات، مع رصد أكثر من 40 جهة أو تنظيماً مرتبطاً بها، وامتدادها إلى أكثر من 20 دولة.

وأوضح أن صمود الدولة استند إلى الجاهزية الأمنية والتقنية، وإلى وحدة المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار التي شكّلت خط الدفاع الأول، مدعومة بقيم الإمارات وموروثها الثقافي.

تجربة

وبشأن الدروس المستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في حماية البنى التحتية، عرض الكويتي خمسة محاور للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتمثل في: الحوكمة والتشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي؛ والحماية والاستعداد لمواكبة استغلال الذكاء الاصطناعي؛ وتطوير التكنولوجيا السيادية لضمان استمرارية الأعمال؛ والشراكات مع القطاعين العام والخاص والجهات الدولية، كالأمم المتحدة والإنتربول؛ وبناء الصناعات الوطنية والاستثمار في الكوادر.

وكشف عن رصد أكثر من 200 حساب على منصات، منها «إكس» و«إنستغرام»، تنشر الشائعات وتسيء إلى الدولة وتضلل الرأي العام، واتخاذ إجراءات بحقها، مؤكداً أن نشر المعلومات المضللة سيقابَل بالإجراءات اللازمة.

واختتم الكويتي بالتشديد على أهمية مواصلة تعزيز التكنولوجيا السيادية والاستثمار في الإنسان وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي وموروثه الثقافي، مشيراً إلى أن التماسك الوطني والتكامل بين الجهات يشكلان ركيزتين في مواجهة التهديدات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالله العلي دور مجموعة تريندز في دعم الجهات الحكومية وصناع القرار بالبحوث والاستطلاعات والبيانات. وأوضح أن المجموعة تعمل عبر خمس أذرع رئيسية، من بينها «تريندز العالمية»، إلى جانب مسارات تُعنى بالدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب والاستشارات.

وأشار إلى استطلاع رُفع عدد المشاركين المستهدفين فيه من أربعة آلاف إلى 15 ألفاً بمساندة مجلس الأمن السيبراني، وإلى دراسة مرصد الإنترنت للتحولات في الأسرة الإماراتية، التي رُفعت نتائجها الأولية إلى الجهات المعنية.

وأضاف أن من مهام المؤسسات البحثية تدريب الكوادر الوطنية ورفع وعي العاملين في الإعلام بمخاطر التضليل والمعلومات الواردة من الخارج.