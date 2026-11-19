

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل»، خلال حفل أقيم في قصر المويجعي في منطقة العين، بالتزامن مع الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر 2026.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن جائزة «كنز الجيل» تجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الثقافة والفنون والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الإيمان الراسخ بدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم المحبة والتسامح والسلام، والارتقاء بجودة حياة الإنسان.

وقال معاليه: «إن الجائزة تنعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي يحرص دائماً على أن يواصل الشعراء والأدباء والفنانون أداء دورهم المهم في إعلاء شأن المجتمع، والإسهام في إسعاد الناس، والسعي نحو عالم ينعم بالمحبة والأمان، ويسوده التفاهم والسلام».

وأشار معاليه إلى أن جائزة «كنز الجيل»، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بكفاءة واقتدار، تستمد اسمها من إحدى قصائد مؤسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان نبعاً للعطاء ومصدر إلهام للأجيال، ومورداً للخير، مؤكداً أن الاحتفاء بالفائزين بالجائزة يمثل مناسبة لاستلهام ذكراه العطرة، واستذكار قصائده وتوجيهاته التي تدعو إلى السلام والأخوة وحب الخير، وتحتفي بالقيم الإنسانية الراقية، وترسخ معاني التسامح والأخوة والوفاق في كل مكان.

وأوضح معاليه أن الجائزة تواصل السير على نهج الوالد المؤسس في بث الحيوية والفاعلية في مجالات الشعر والفنون والآداب، وتأكيد دورها المهم في إثراء الحياة، وإعلاء شأن الإنسان، ونشر مبادئ المحبة والتفاؤل والسلام، إلى جانب دورها في تأسيس علاقات مثمرة ومتنامية مع الجميع.

إبداعات

وهنّأ معاليه الفائزين بالجائزة هذا العام، مشيداً بإبداعاتهم وإسهاماتهم، ومثمّناً جهودهم الناجحة في جعل الثقافة والفنون في صميم مسيرة التقدّم العالمي، مؤكداً أن أعمالهم الإبداعية تمثل وعاءً فاعلاً يجتذب الجميع، وينمي لديهم أجمل النوازع الإيجابية والصفات الحميدة، ويعكس حرصهم على أن تكون الآداب والفنون جسوراً ممتدة لتلاقي الحضارات والثقافات على مستوى العالم كله.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بالجائزة هذا العام، ومن بينهم الشاعر علي الخوار، من دولة الإمارات، الذي فاز بالجائزة عن فرع «المجاراة الشعرية»، لمجاراته قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، (يا ذعذاع الهبايب)، نظراً لتميّزها بالأصالة والصدق والوفاء، ومقدرته على استحضار روح القصيدة الأصلية للمغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وحفاظه على خصوصية صوته الشعري.

وتوّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن فرع «الفنون» الفنانة منيرة ناجي، من دولة الإمارات عن لوحتها «ريم العزايب»، التي عكست دراية بعناصر العمل الفني التشكيلي وخبرة مميزة في استخدام الخامات اللونية بطبقاتها ودرجاتها المختلفة، ومهارة في استخدام الحرف العربي لا سيما الخط الكوفي القديم.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكاتب سرور خليفة الكعبي، من دولة الإمارات، بجائزة فئة «الدراسات والبحوث» عن كتابه «قاموس فصيحِ الكلمات في حديث أهلِ الإمارات»، الصادر عن نبطي للنشر 2026، الذي ضمّنه أغلب الكلمات المستخدمة في عاميّة أهل الإمارات وأرجعها إلى أصولها في اللغة العربية الفصحى، وقد حاول أن يثبت هذه الكلمات العامية بطريقة نطق أهلها لها، مستشهداً بما توافر له من أشعار وأمثال وأقوال، والكتاب يقع في ألف ومئتين واثنتين وتسعين صفحة (1292).

وعن فئة «الإصدارات الشعرية» كرَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشاعر حسّان بن سعيد بن محمد الحوسني، من سلطنة عُمان، الفائز بالجائزة عن ديوانه «صبّار» الصادر عن دار نثر 2026، الذي يعدّ تجربة شعرية واعدة، تتسم بنضج اللغة وجمال الصورة الشعرية وعمق المعاني، مع تنوّع في الموضوعات والأساليب الفنية.

وكرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ضمن فئة الشخصية الإبداعية الشاعر محمد سعيد الرقراقي المزروعي، من دولة الإمارات، لإسهاماته في إثراء المشهد الشعري الإماراتي، والمحافظة على أصالة الشعر النبطي وارتباطه بالبيئة البدوية وموروثها الثقافي والاجتماعي.

وحصل الفائزون على شهادات تقدير، ورصائع ذهبية، فضلاً عن المكافأة المالية المخصصة لكل فرع، والبالغة 200 ألف درهم، في حين حظي المتوّج بلقب «الشخصية الإبداعية» بمكافأة استثنائية بلغت 500 ألف درهم، تقديراً لإسهاماته في صون الموروث التراثي.

وحضر الحفل الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يجسد الشعر النبطي جانباً أصيلاً من هويتنا الثقافية، ويحفظ في قصائده ذاكرة مجتمعنا وقيم آبائنا وأجدادنا وتجاربهم. ويأتي شعر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، نموذجاً ملهماً يشكل هذا الإرث، فهو ما زال حاضراً في وجدان الجمهور حتى اليوم، شاهداً على مكانة هذا الفن وحضوره المتجدد. ومن خلال جائزة (كنز الجيل)، نكرم الشعراء والفنانين والباحثين الذين يسهمون في صون هذا الموروث الحي، وإثرائه برؤى وإبداعات جديدة، ليظل مصدر إلهام متجدداً تتناقله الأجيال».

وتوجَّه الدكتور علي بن تميم بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والفائزين المكرَّمين. وقال: «تمثّل جائزة (كنز الجيل) حجر زاوية في رؤيتنا الرامية لاستنهاض الفكر العربي، ومدّ جسور التواصل بين أجيال الحاضر والإرث العريق لأجدادنا في فضاء الشعر النبطي، وروافده، والتراث الشعبي، وقدرته اللامتناهية على مواكبة منجزات الحضارة، بما يحفز على قراءته بأدوات نقدية وبحثية معاصرة ومبتكرة، خاصة مع تحول الجائزة إلى بوصلة يستدل بها المبدعون من شعراء، وباحثين. وهذا يؤكد دور الجائزة في إحياء الممارسات الشعرية التقليدية، ومنها المجاراة الشعرية، بما يشجع الأجيال الشابة على الانخراط في هذه الفنون وتطويرها، مع الحفاظ على قيمها الثقافية».

وتميزت الدورة الخامسة بزخم تنافسي تجسد في وصول الأعمال المرشحة من 35 دولة، منها خمس تشارك للمرّة الأولى وهي: أرمينيا، وأفغانستان، وأندورا، وإسبانيا، وإندونيسيا، ما يعكس ذيوع صيتها، واتساع حضورها الدولي على خريطة التقدير الأدبي الموجه للشعر النبطي والتراث الشعبي، ويؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات في رعاية اللغة العربية، وإبراز ثقلها المعرفي.

وتعد «كنز الجيل»، التي أطلقها المركز في العام 2021، من القنوات الفكرية، والنوعية لمركز أبوظبي للغة العربية، الساعية إلى تكريم الشعر والتراث الشعبي والدراسات البحثية التي تسلّط الضوء على قيم هذا الموروث الأصيل، محولةً إياه إلى منصة حية تلهم الأجيال الجديدة، وتدفعهم لاستكشاف مكنوناته الجمالية برؤى معاصرة، ما يخدم الاستراتيجية المستدامة للمركز في ترسيخ الهوية الوطنية، والاحتفاء بخصوصية الشعر النبطي كحالة فنية متفردة، تمثل عمقاً أصيلاً في وجدان مجتمع دولة الإمارات وتراثه العريق.