تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الفائزين في الدورة الثامنة من البرنامج، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم النوعية في مجالات التميز والابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وجاء تكريم الفائزين ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار «مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع»، في فندق إرث أبوظبي، احتفاءً بالإنجازات والمبادرات الرائدة التي جسدت قيم التميز والإبداع والعطاء، وعكست دور البرنامج في اكتشاف الطاقات الواعدة.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي يجسد رؤية «أم الإمارات» الثاقبة في بناء الإنسان، واستثمار طاقاته، وإطلاق إمكاناته، وترسيخ مسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن نهضة الأوطان تصنعها العقول الواعية، وتدعمها السواعد المخلصة.

وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نهجاً وطنياً جعل الاستثمار في العقول وبناء القدرات البشرية في صدارة الأولويات الاستراتيجية، إيماناً بأن الإنسان بعلمه ومهاراته وقيمه هو الثروة الحقيقية للوطن، وعماد تقدمه وازدهاره.

ومن هذا المنطلق، تمضي دولة الإمارات في تنفيذ أجندتها الوطنية بخطى واثقة تستشرف الغد، وتمكّن الشباب من تحويل تطلعاتهم إلى إنجازات، وأفكارهم إلى مشروعات، وطاقاتهم إلى قوة دافعة للتنمية، بما يعزز مكانة الإمارات وطناً يحتضن المواهب، ويصنع الفرص، ويؤسس لمستقبل نطمح إليه جميعاً.

رؤية ملهمة

وأضاف سموه أن الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» تتجلى في رعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لأصحاب العقول المبدعة، والمبادرات البناءة، والمشروعات الطموحة، وما توليه سموها من اهتمام بالأفكار الواعدة، وتهيئة السبل أمام أصحابها لإطلاق إمكاناتهم وتحقيق غاياتهم من خلال برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الذي يجسد نهجاً يعلي قيمة الفكر، ويحتفي بروح المبادرة، ويمنح الإبداع فرصته للنمو والازدهار.

ورفع سموه إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أسمى آيات الشكر والعرفان على عطائها المتواصل وأياديها البيضاء التي تفتح أبواب الأمل، وتضيء دروب الطموح، وتلهم الأجيال لمواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء.

وثمّن سموه الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وما يجسدونه من التزام ومسؤولية وطنية في ترجمة رؤية «أم الإمارات» إلى منجزات تُحدث الأثر، ومبادرات تصنع الفارق، وفرص تفتح أمام الشباب ميادين الإبداع والريادة، من خلال عمل مؤسسي متكامل أسهم في تطوير مسارات البرنامج، وتوسيع شراكاته، وترسيخ نهج يقوم على وحدة الرؤية وتكامل الأدوار وتضافر الجهود، ما يصقل مهارات الشباب، ويحفز طاقاتهم، ويعزز حضورهم الفاعل في مسيرة البناء والتقدم.

وتوجّه سموه بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم وفرق عمل البرنامج على جهودهم المخلصة في إنجاح دورته الثامنة، مهنئاً الفائزين والمكرمين بإنجازاتهم المتميزة، التي تجسد قيمة الإبداع والعطاء وأهمية المبادرات الهادفة في خدمة المجتمع، ومؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يقاس باستدامة أثره واتساع نفعه، ومخاطباً الفائزين والمشاركين: «أنتم صنّاع الأمل، وشركاء في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية».

حضور

وحضر فعاليات المؤتمر وتكريم الفائزين في الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا للبرنامج، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، ومريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا للبرنامج، ونخبة من المسؤولين والقيادات والخبراء والمتحدثين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام، في حضور يعكس أهمية المؤتمر بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الداعمة للتميز والابتكار.

فائزون

وفاز في الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، في مجال أوسمة التميز الفردي، نجود بنت وليد الهاجرية، من عُمان، عن فئة «التميز الثقافي والفني»، وعبدالله الرئيسي، من عُمان، عن فئة «التميز الإعلامي»، وآمنة محمد صالح الكعبي، من دولة الإمارات، عن فئة «أفضل فكرة مبتكرة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة»، وأسيل شقرة، من الأردن، عن فئة «المسؤولية المجتمعية»، وفاطمة عيسى علي، من دولة الإمارات، عن فئة «الجدة المتميزة»، وعيد بخيت المزروعي، من دولة الإمارات، عن فئة «الجد المتميز»، وإيمان إبراهيم محمد، من البحرين، عن فئة «السند»، وحامد الحامد، من دولة الإمارات، عن فئة «رواد الأعمال».

وفي مجال المشاريع المتميزة، فاز مشروع «إرث زايد»، من دولة الإمارات، عن فئة «المشروع المتميز في الثقافة والفنون»، ومشروع «تراثي هويتي»، من دولة الإمارات، عن الفئة ذاتها، ومشروع «الري الذكي»، من دولة الإمارات، عن فئة «المشروع المتميز في العلوم وتكنولوجيا المستقبل»، ومشروع «السماد العضوي منزلي الصنع»، من دولة الإمارات، عن فئة «المشروع المتميز في المسؤولية المجتمعية».

وفي مجال الأسر المتميزة، فازت أسرة شيخة الراشدي، من دولة الإمارات، عن فئة «الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم»، وأسرة راشد سالم الكندي، من دولة الإمارات، عن فئة «الأسرة المتميزة في المسؤولية المجتمعية»، وأسرة عبدالله يوسف الرئسي، من دولة الإمارات، عن فئة «الأسرة الممتدة».

وفي مجال الجهات الداعمة، فازت أكاديمية شرطة دبي، من دولة الإمارات، عن فئة «الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية»، ومبادرة «FBMI»، من دولة الإمارات، عن الفئة ذاتها، و«بيور هيلث القابضة»، من دولة الإمارات، عن الفئة نفسها، فيما فاز مركز غسيل الكلى «عطاؤك حياة»، من دولة الإمارات، عن فئة «أفضل مشروع مشترك في مجال المسؤولية المجتمعية».

وفي المجال الشرفي، فاز فرج علي بن حمودة الظاهري، من دولة الإمارات، عن فئة «الشخصية الرائدة في دعم المجتمع»، تقديراً لإسهاماته في دعم القضايا المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية.

وشهد اليوم الثاني من مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي جلستين حواريتين بعنوان «الريادة والابتكار.. مستقبل الاقتصاد الوطني» و«التأثير المسؤول في الأوقات الاستثنائية»، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والخبراء والإعلاميين والمؤثرين. وسلطت الجلستان الضوء على أهمية الاستثمار في القدرات البشرية وتعزيز جاهزية الأفراد والمؤسسات لمواكبة التحولات المتسارعة، وناقشتا آفاق التطور الاقتصادي ومسؤولية التأثير الإعلامي والرقمي في ظل التحديات الراهنة، وشهدتا حوارات ثرية طرحت رؤى مستقبلية ومقاربات عملية لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، وتوظيف الخبرات والتجارب في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة التنمية، وترسخ الوعي والمسؤولية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات المستقبل.

واستعرضت جلسة «الريادة والابتكار.. مستقبل الاقتصاد الوطني» آفاق التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ودور المبادرات الريادية في فتح مسارات جديدة للنمو وتعزيز الحضور الاقتصادي للدولة، من خلال حوار جمع بين التجارب العالمية والخبرات الوطنية، وطرح رؤى عملية حول متطلبات النجاح في بيئة الأعمال الحديثة، واستثمار الفرص الناشئة، وتطوير مقومات التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

نجاح

وأكد محمد هلال، رئيس مجموعة محمد هلال التجارية، أن النجاح الحقيقي في عالم ريادة الأعمال يقاس بقدرة المشروع على بناء هوية متفردة، وكسب ثقة العملاء، والمحافظة على جودة منتجاته وخدماته، مشيراً إلى أن بناء العلامات التجارية الراسخة يتطلب رؤية بعيدة المدى، وشجاعة في اتخاذ القرارات، ومرونة في مواجهة المتغيرات، واستثماراً مستمراً في الإبداع وتطوير تجربة العملاء، بما يحوّل النجاح الأولي إلى مسيرة نمو وتوسع مستدامة.

وأضاف أن المشروعات الريادية تمثل رافداً حيوياً لخلق فرص عمل نوعية، وإطلاق طاقات الشباب، وتنمية مهاراتهم القيادية والمهنية، لافتاً إلى أن تمكين الجيل الجديد يبدأ بمنحه الثقة والمسؤولية وفرص التعلم من التجارب والتحديات، وترسيخ ثقافة المبادرة والعمل المنتج، بما يؤهله لتأسيس مشروعات ناجحة، وقيادة أعمال قادرة على النمو، والإسهام في تعزيز حيوية الاقتصاد الوطني.

ونوّه بالجهود المتميزة لمؤسسة التنمية الأسرية في بناء بيئة محفزة للإبداع والتميز، وتعزيز قدرات الأفراد على المبادرة وصناعة الفرص، مشيراً إلى أن ما تقدمه المؤسسة من برامج ومبادرات يعكس رؤية تنموية تستثمر في الإنسان، وتفتح أمام الأجيال آفاقاً أوسع للمشاركة والإنتاج والابتكار، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تطوير

وأكدت موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن صناعة جيل جديد من المشروعات الإماراتية المؤثرة اقتصادياً تستدعي تطوير منظومة دعم شاملة، تجمع بين التمويل والتأهيل المتخصص والإرشاد المؤسسي، وتمنح رواد الأعمال الأدوات اللازمة لاختبار جدوى أفكارهم، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وحلول تلبي احتياجات السوق، بما يعزز إسهام المشروعات الوطنية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأشارت إلى أن التحدي الأهم يكمن في ضمان استمرارية المشروعات بعد انطلاقها، من خلال توفير مسارات نمو تتناسب مع مراحل تطورها، وربطها بسلاسل التوريد وفرص المشتريات المؤسسية، وتوسيع نطاق احتضانها وتسريع أعمالها، مؤكدة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تفتح آفاقاً للوصول إلى أسواق جديدة ومصادر استثمار متنوعة، وتدعم بناء شركات وطنية قادرة على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على رعايتها الكريمة للمؤتمر ودعمها المتواصل للمبادرات التي تستثمر في قدرات الإنسان، وتفتح أمام الأجيال آفاق الريادة والتميز، مؤكدة أن رؤية سموها الملهمة تشكل حافزاً لتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين الطاقات الوطنية، وتعزيز حضورها في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأكدت العنود اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع الإشراف الاستراتيجي الاقتصادي، أن ترسيخ ريادة الأعمال والابتكار بوصفهما ركيزتين لتنويع الاقتصاد الوطني يتطلب سياسات اقتصادية استباقية تستشرف التحولات العالمية، وتوجّه الاستثمارات نحو القطاعات المستقبلية، مع إعطاء الأولوية لتمكين الكفاءات الوطنية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتعزيز قدرة المشروعات الإماراتية على المنافسة إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً لاقتصاد المعرفة.

وأوضحت أن استدامة نمو المشروعات الريادية ترتبط بكفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتيسير التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، مشددة على أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة اقتصادية مرنة ومحفزة للاستثمار، تسرّع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، وتسهم في خلق فرص نوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

وأكد ديراج موخيرجي، الشريك المؤسس لتطبيق Shazam، أن تحويل الأفكار المبتكرة إلى نجاحات عالمية يبدأ باكتشاف مشكلة حقيقية وتقديم حل استثنائي لها، مشيراً إلى أن تجربة تأسيس التطبيق أثبتت أهمية الإيمان بالفكرة، والمثابرة أمام التحديات، والقدرة على تطوير المنتج استجابةً لاحتياجات المستخدمين، مع بناء فرق عمل تمتلك الجرأة على التجريب والتعلم من الإخفاقات، وتحويل العقبات إلى فرص للتقدم.

وأوضح أن الابتكار يكتسب قيمته الاقتصادية عندما يتحول إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن المنافسة عالمياً تتطلب فهماً عميقاً للأسواق، واستثماراً ذكياً في التكنولوجيا، ونماذج أعمال مرنة تستوعب التحولات المتسارعة، مؤكداً أن طموح رواد الأعمال ينبغي أن ينطلق من معالجة احتياجات محلية برؤية عالمية، لصناعة مشروعات تتجاوز الحدود وتخلق قيمة اقتصادية مستدامة.

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية «التأثير المسؤول في الأوقات الاستثنائية» التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي في ظل اتساع نفوذ المنصات الرقمية وتنامي دور صنّاع المحتوى في تشكيل اتجاهات الجمهور، وما تفرضه هذه التحولات من تحديات تتعلق بحدود التأثير وأبعاده الأخلاقية والإنسانية. واستعرضت الجلسة تجارب ورؤى متنوعة حول الموازنة بين حرية التعبير ومتطلبات المسؤولية، وتطوير ممارسات إعلامية تواكب طبيعة المرحلة، وتعزز قدرة المجتمع على التعامل مع الأحداث بوعي واتزان.

مسؤولية

وأكد الإعلامي محمد قيس، مقدم البرامج التلفزيونية، أن الإعلام في الأوقات الاستثنائية يتحمل مسؤولية مضاعفة في رسم ملامح الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تقديم محتوى موثوق يسهم في الحد من الشائعات، وترسيخ السلوك الواعي والمسؤول، ودعم جهود الجهات الرسمية في إدارة الأزمات، وإيصال رسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بوضوح وسرعة وفاعلية، مشيراً إلى أن التأثير الحقيقي للإعلام يقاس بقدرته على بناء الثقة، وطمأنة الجمهور، وتعزيز وعيه في مواجهة التحديات والظروف الطارئة.

وشدد على أن المصداقية والدقة والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية تمثل ركائز أساسية للإعلام المسؤول، مؤكداً أن سرعة النشر يجب ألا تكون على حساب صحة المعلومات أو ثقة الجمهور، وأن التحقق من المصادر والاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب التهويل والإثارة تعزز قدرة الإعلام على مواجهة التضليل، وحماية المجتمع من تداعيات الشائعات والمعلومات المضللة، وترسيخ ثقافة إعلامية مسؤولة تجعل من الكلمة أداة للوعي، ومن المعلومة الموثوقة أساساً للاستقرار والتماسك المجتمعي.

تطوير

وأكدت الإعلامية نادية الزعبي، من المملكة الأردنية الهاشمية، أن مواجهة الشائعات في الأوقات الاستثنائية تتطلب تطوير أدوات إعلامية مبتكرة تتجاوز نقل الأخبار إلى تمكين الجمهور من التفكير النقدي، والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، عبر تبسيط المعلومات وتقديمها بأساليب تفاعلية تستند إلى الأدلة، مشيرة إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول أمام انتشار الأخبار الزائفة وتأثيراتها في استقرار المجتمعات.

وأوضحت أن المسؤولية الإعلامية تكتسب بعداً إنسانياً أكثر أهمية خلال الأزمات، من خلال إبراز احتياجات الفئات الأكثر تأثراً، وإيصال أصواتها إلى الجهات المعنية، وتحفيز المبادرات التطوعية والتكافل المجتمعي، ما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز التضامن الإنساني، وتحويل التأثير الإعلامي إلى قوة فاعلة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وصون كرامتها.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لمؤسسة التنمية الأسرية على إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، مشيدةً بثراء الحوارات وتنوع الخبرات المشاركة، وما وفره المؤتمر من مساحة فاعلة لتبادل التجارب والرؤى الملهمة، وتعزيز دور الإعلام في صناعة الوعي.

وأشاد المؤثر طلال البحيري، من دولة الكويت، ببرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ودوره الرائد في تحفيز الطاقات الإبداعية واحتضان المبادرات الملهمة.

مؤكداً أن البرنامج يجسد رؤية طموحة لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية، وتمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر مستدام، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب للإسهام في صناعة التغيير الإيجابي.

وأوضح أن المنصات الرقمية تمتلك قدرة استثنائية على تحويل التفاعل الافتراضي إلى حراك مجتمعي مؤثر، من خلال استثمار حضور المؤثرين وقربهم من الجمهور في تحفيز المبادرات الإنسانية، وتعبئة الطاقات الشبابية، وتشجيع العمل التطوعي، وترسيخ ثقافة التعاون والتكافل خلال الأزمات، مشيراً إلى أن قيمة التأثير تُقاس بحجم المشاركة التي يصنعها، والنتائج الإيجابية التي يحققها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن بناء شراكات مؤسسية منظمة بين المؤثرين والجهات الرسمية يمثل ضرورة لتعزيز كفاءة الاستجابة المجتمعية، عبر وضع أطر واضحة للتنسيق، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطوير حملات مشتركة تستثمر الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، بما يضمن اتساق الرسائل التوعوية، وتوجيه الجهود نحو الأولويات الفعلية، وتحويل المبادرات الفردية إلى عمل جماعي منظم ومستدام.

تأثير

وبيّن المؤثر محمد الزمزمي، من جمهورية مصر العربية، أن المواقف الاستثنائية تكشف جوهر التأثير الحقيقي، وتضع صانع المحتوى أمام اختبار حاسم لوعيه ومسؤوليته وقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة،.

مشيراً إلى أن التجارب الصعبة تفرض على المؤثر إعادة تقييم أولوياته، وتقدير عواقب رسائله ومواقفه، والتعامل مع الأحداث بحكمة واتزان، واستخلاص الدروس التي تعزز نضجه وقدرته على إحداث تغيير إيجابي.

وأضاف أن استدامة أثر المبادرات الرقمية تتطلب الانتقال من الاستجابة اللحظية إلى التخطيط طويل المدى، وتحديد أهداف قابلة للقياس، وتوثيق التجارب وتقييم نتائجها، والاستفادة من النجاحات والتحديات في تطوير نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، مؤكداً أن تراكم الخبرات وتحويلها إلى ممارسات عملية يسهمان في رفع جاهزية المجتمعات لمواجهة الأزمات المستقبلية بكفاءة ومرونة.