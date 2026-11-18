شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مراسم توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم في كلية نينونهام بجامعة كامبريدج، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة.

وهدفت الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية والمعرفية بين أطراف التوقيع، ومد آفاق التعاون في المجالات التعليمية والثقافية والفنية.

وشهد سموه توقيع مذكرات تفاهم، بين كل من مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة ومبادرة البدر، وكل من: مؤسسة كامبريدج للنشر والتقييم، وكلية كامبريدج الإسلامية، ومهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية.

وقّع الاتفاقيات الدكتور عيسى يونس البلوشي، الأمين العام لمبادرة البدر، والدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، والدكتور رشاد زكي، مدير الذكاء الاصطناعي في ابتكار التعلم في مؤسسة كامبريدج للنشر والتقييم، ومحمد فيصل عبدالغفار، المدير العام لكلية كامبريدج الإسلامية، ولوك ويلكنسون، مدير مهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الشراكات الأكاديمية والثقافية مع المؤسسات والجامعات العالمية، ودورها في تبادل الخبرات والمعارف وتطوير المبادرات النوعية التي تعزز منظومة التعليم والثقافة والفنون، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتطوير، بما يواكب المتطلبات العلمية والمعرفية ويسهم في صون الفنون الإسلامية ونشرها.

ونوّه سموه بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والمبادرات التعليمية والثقافية والتنموية، وحرص سموه على تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً فاعلاً للمعرفة والإبداع والفنون، والاحتفاء بحضورها ومشاركتها في المحافل الثقافية الدولية.

وعبّر الدكتور عيسى يونس البلوشي: «يمثل توقيع هذه الاتفاقيات في كامبريدج خطوة مهمة نحو تعزيز حضور السيرة النبوية الشريفة في الفضاءات الفكرية والمعرفية الدولية، من خلال بناء شراكات مؤسسية مستدامة، انسجاماً مع توجيهات راعي المبادرة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في التعريف بسيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشمائله وقيمه الإنسانية بلغة معاصرة، كما يعكس هذا التوجه الدور الفكري والمعرفي الذي تنهض به المبادرة انطلاقاً من الفجيرة.

وتندرج هذه الشراكات ضمن استراتيجية مبادرة البدر في الجمع بين الفكر والمعرفة والفنون والتقنيات الحديثة لتقديم السيرة النبوية وقيمها الإنسانية بصورة معاصرة تصل إلى جمهور عالمي. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن ترتبط كل اتفاقية بمجالات واضحة ومخرجات عملية، تشمل إعداد البحوث والدراسات، وتطوير البرامج الفكرية والفنية والإبداعية، وإنتاج المحتوى المعرفي والرقمي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة. ونتطلع إلى أن تفتح هذه الاتفاقيات مسارات جديدة لإنتاج المعرفة وتبادلها، وأن تجعل السيرة النبوية وقيمها الإنسانية حاضرةً في مبادرات دولية تخاطب مختلف المجتمعات والثقافات».

تعاون

وقالت الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة: «تفتح هذه الاتفاقيات آفاقاً جديدة للتعاون مع مؤسسات أكاديمية وثقافية مرموقة، من خلال إتاحة مقتنيات المدرسة من المخطوطات الأصلية ومصادرها المعرفية للباحثين والمتخصصين، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والفنية عبر البرامج المشتركة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة.

ونتطلع من خلال هذه الشراكات إلى إثراء البحث العلمي في فنون المخطوطات الإسلامية، وربط إرثها التاريخي بالممارسات الفنية المعاصرة، وترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً للمعرفة والإبداع في هذا المجال».

وتهدف مذكرات التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في دعم وتطوير المبادرات التعليمية والثقافية، وتعزيز حضور القيم الإنسانية السامية في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأكاديمية والفنية التخصصية، بما يدعم تطوير المشايع النوعية المشتركة ويرسخ أوجه التعاون بين المؤسسات في إمارة الفجيرة والمملكة المتحدة.

كما تتضمن مجالات التعاون استكشاف سبل دمج القيم الإنسانية في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي ترتبط بمهارات القيادة والتواصل والتعاون واتخاذ القرار والمواطنة المسؤولة، وتطوير فرص التعلّم المهني للمعلمين، وتعزيز القدرات في مجالات تصميم المناهج وتطوير المحتوى الثقافي والتقييم وقياس أثر البرامج التعليمية.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الفنية والتخصصية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بما يدعم تطوير فنون الخط والزخرفة، ويسهم في صون هذا الموروث الفني والحضاري ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال القادمة، وخلق فرص التعاون في مجالات الفنون الإسلامية وإبراز أبعادها الجمالية والثقافية والحضارية.