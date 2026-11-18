

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، وفداً من الكنيسة القبطية، الذي يزور الهيئة تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح.

وأشاد معالي الدرعي بأهمية اللقاءات الدورية التي تجمع الهيئة برؤساء الكنائس وممثلي الطوائف الدينية، بما يعزز القواسم المشتركة، ويدعم التعاون في نشر القيم الإنسانية النبيلة.

مؤكداً أن ما تشهده الدولة من نموذج حضاري في التسامح الديني والتعددية الثقافية يأتي ثمرةً لنهج القيادة الرشيدة التي أرست قيم حرية العبادة واحترام الأديان والمقدسات، وجعلت من الإمارات نموذجاً يُحتذى في ترسيخ التعايش الإنساني.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يحظى به أصحاب الديانات المختلفة في دولة الإمارات من رعاية واهتمام، مشيدين بالبيئة التي تعزز التسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر، كما أبدوا إعجابهم بجهود الهيئة في ترسيخ القيم السامية والتواصل بين أتباع الأديان في الدولة، وتعزيز المشتركات الإنسانية عبر منصاتها التوعوية والتثقيفية.

حضر اللقاء عبدالرحمن الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي، وعدد من المسؤولين.