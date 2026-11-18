طرح ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز» في «أسبوع دبي للمستقبل» مجموعة من التساؤلات المستقبلية المهمة من خلال 10 من الأعمال الفنية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم الأحياء والأعصاب والفنون الرقمية، وتتيح للجمهور استكشاف مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا بأساليب مبتكرة.

ويتيح المعرض للزوار مشاهدة أعمال فنية متحركة والتفاعل مع أنظمة ذكية ومنحوتات رقمية وروبوتات، بما يحوّل الأسئلة العلمية والفلسفية المرتبطة بمستقبل الإنسان إلى تجارب فنية ملموسة.

ومن أبرز الأعمال المشاركة تجربة «صوت في رأسي»، للفنانين كايل ماكدونالد ولورين لي مكارثي، التي تتيح للزوار اكتشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر في أفكارهم وطريقة تواصلهم مع الآخرين.

وتبدأ التجربة، التي تستمر 20 دقيقة، بوضع سماعة صغيرة في أذن المشارك وتسجيل صوته، ليستخدم نظام ذكاء اصطناعي هذا التسجيل في إنتاج صوت يحاكي صوته الحقيقي.

وخلال تجول المشارك في المعرض وتفاعله مع الآخرين، يبدأ الصوت الاصطناعي بتقديم تعليقات واقتراحات وتوجيهات مباشرة، قد تؤثر في ما يقوله أو كيفية استجابته للمواقف المحيطة.

حوار صامت

ويقدم الفنان الأمريكي ديفيد بوين عملاً بعنوان «الاثنان»، يتكون من ذراعين روبوتيتين تعملان باستخدام شبكات عصبية اصطناعية، وتراقب كل منهما حركة الأخرى وتستجيب لها بصورة مستمرة.

ويشارك في المعرض عمل «الإصغاء السيبراني 3»، الذي أبدعته مجموعة «سايبرنيتك ليسينينغ»، ويحوّل مساحة العرض إلى بيئة تفاعلية تستجيب لحركة الزوار وأصواتهم.

ويعتمد العمل على نظام ذكاء اصطناعي يُعرف باسم «كايرون»، يستطيع التقاط المعلومات البصرية والسمعية من محيطه، ثم الاستجابة لها من خلال تغيير الأصوات والصور وإنتاج نصوص جديدة.

ومع حركة الزوار داخل المساحة، تتغير التجربة بصورة مستمرة، بما يتيح لهم استكشاف الفرق بين قدرة الآلة على معالجة المعلومات والاستجابة للمؤثرات، وبين الوعي الإنساني المرتبط بالحواس والتجربة الشخصية.

ويقدم الفنان سيدهارتا كونتي تجربة «أكثر من مجرد فانيليا»، التي تجمع حاستي الشم والبصر لاستكشاف العلاقة بين الروائح والذاكرة والعلوم.

وتبدأ التجربة بتحليل علمي لحبة فانيليا من مدغشقر، بهدف التعرف إلى الجزيئات الكيميائية المسؤولة عن رائحتها المميزة، قبل تحويل ثلاثة من هذه الجزيئات إلى منحوتات رقمية يمكن للزوار مشاهدتها بالتزامن مع اختبار الروائح المرتبطة بها.

الإنسان والآلة

وتشارك الفنانة سوغوين تشونغ بعمل «آلة الجسد: مسارات مترابطة»، الذي يستكشف العلاقة بين الإبداع الإنساني والتكنولوجيا، من خلال أعمال فنية تجمع بين الحركة والأنظمة الرقمية والتعبير الفني.

ويطرح العمل تساؤلات حول مستقبل الإبداع في عصر تتزايد فيه قدرات الآلات على المشاركة في العمليات الفنية، وما إذا كانت التكنولوجيا ستصبح أداة مساعدة للفنان أو شريكاً في إنتاج الأعمال الإبداعية.

روبوتات خفيفة

ويعرض الفنان دينيس وونسوه هونغ عملاً بعنوان «خفة الاستسلام»، يستخدم فيه روبوتات خفيفة تشبه البالونات، تتحرك في الهواء بطريقة توحي بالحرية والانسيابية.

ورغم أن هذه الروبوتات تبدو وكأنها تتحرك دون قيود، فإن حركتها تتأثر بقوى وعوامل لا يمكن للمشاهد رؤيتها بسهولة.

وتقدم الفنانة والباحثة سارة نيروبخش، المقيمة في أبوظبي، عملاً بعنوان «جينات صوتية»، يجمع بين علم الوراثة والفن والصوت في منحوتة تفاعلية تستكشف العلاقة بين المعلومات البيولوجية والتواصل الإنساني.

واستفاد العمل من أبحاث علمية حددت ثلاثة أنماط جينية ترتبط بالاختلافات في طبقة الصوت البشري، حيث حولت الفنانة هذه الأنماط إلى مقاطع صوتية مختلفة.

ويقدم الفنان والمخرج ليام يونغ تجربة سينمائية بعنوان «ما بعد النهاية»، تستعرض تصوراً لمستقبل يتراجع فيه الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتصبح التكنولوجيا وسيلة لاستعادة التوازن البيئي.

ويجمع العمل، الذي يستمر 13 دقيقة، بين السينما والخيال العلمي والبحوث البيئية، لطرح رؤية جديدة لمستقبل يمكن فيه للتقدم التكنولوجي أن يسهم في حماية الكوكب بدلاً من استنزاف موارده.

كيف ستبدو أجسامنا في المستقبل؟

وتشارك الفنانة جيوسي أموروزو بعمل «أشكال متطورة: الإنسان بصورة أخرى»، الذي يجمع بين منحوتة حركية وعمل رقمي لاستكشاف التحولات التي قد تطرأ على جسم الإنسان نتيجة التقدم التكنولوجي والتغيرات البيئية.

ويتناول العمل الأول «ما تحت بشرتي» العلاقة بين جسم الإنسان والمواد الصناعية الدقيقة الموجودة في البيئة، بينما يستكشف العمل الثاني «الإنسان بهيئة أخرى – تشريح ممتد» مستقبل التقنيات الروبوتية التي يمكن أن تدعم وظائف الجسم أو توسع قدراته.