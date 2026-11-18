أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن نتائج مجموعة جوائزها الدولية والإقليمية لعام 2026 والتي شملت الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، وجائزة حمدان ـ الألكسو للبحث التربوي المتميز وجائزة حمدان-الألكسو للابتكارات الرقمية في التعليم، وأسفرت عن فوز 6 أبحاث ومبادرات وابتكارات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت.

وذلك في إطار جهود المؤسسة وشراكاتها الدولية والإقليمية لدعم البحث العلمي والابتكار وتطوير الممارسات التعليمية ورعاية الموهوبين.

واستقطبت الجوائز 162 مشاركة، توزعت بين 18 مشاركة في الجائزتين الدوليتين التابعتين لجوائز المركز العالمي للموهوبين، بواقع تسعة أبحاث في جائزة الأبحاث التطبيقية وتسع مبادرات في جائزة المبادرات المدرسية، و144 مشاركة في جائزتي حمدان–الألكسو، شملت 106 أبحاث تربوية من 17 دولة عربية، و38 ابتكاراً رقمياً من 15 دولة عربية.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية:

«تعكس نتائج دورة 2026 من الجوائز الدولية في رعاية الموهوبين وجوائز حمدان-الألكسو اتساع نطاق الموضوعات التي يتناولها البحث والابتكار التربوي، من الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية في التعليم إلى تطوير أدوات وممارسات أكثر فاعلية في رعاية الطلبة الموهوبين.

وتؤكد الأعمال الفائزة أهمية توجيه البحث والابتكار نحو قضايا تعليمية واقعية، وتطوير حلول وممارسات يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم».

من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»: «تؤكد نتائج هذه الدورة أهمية دعم البحث التربوي والابتكار الرقمي في الدول العربية، وتمكين الباحثين والمبتكرين من تطوير أعمال تستند إلى المعرفة العلمية وتستجيب للتحولات التي تشهدها النظم التعليمية.

كما تعكس الشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حرص المؤسستين على تشجيع البحث والابتكار ونشر الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير التعليم العربي».

وتأتي جوائز حمدان–الألكسو في إطار التعاون بين مؤسسة حمدان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف تحفيز الباحثين والمبتكرين في الدول العربية، وإبراز الأبحاث والابتكارات التي تسهم في معالجة التحديات التعليمية، وتعزيز الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات الرقمية في تطوير جودة التعليم.