عمار النعيمي يفتتح منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في الديوان الأميري، معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريندز»، وذلك على هامش مشاركتهم في منتدى عجمان للإعلام 2026.

وأكد سموه أهمية دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتحولات متسارعة، ونقل الحقائق بمصداقية ومسؤولية، وتعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب، إلى جانب إسهامه في دعم مسيرة التنمية وإبراز المنجزات الوطنية.

وشدد سموه على ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة في تطوير صناعة المحتوى، وتعزيز كفاءة العمل الإعلامي مع الحفاظ على المصداقية المهنية والقيم الأخلاقية، مؤكداً أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، وتمكينها من مهارات المستقبل.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان.

إلى ذلك افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، أعمال النسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، الذي يجمع قيادات إعلامية وصناع قرار وخبراء وباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام ومستقبل المهنة في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، عبر برنامج يجمع بين الحوار الفكري والتجارب التطبيقية والشراكات الإعلامية والتقنية.

ويقام المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يومي 18 و19 نوفمبر في مركز الإمارات للضيافة، تحت شعار «من يملك الإشارة؟»، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة، ضمن برنامج يضم 23 جلسة، إلى جانب 53 جهة وشريكاً من المؤسسات الإعلامية والحكومية والتقنية والجهات العارضة.

مساحة للحوار

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن تنظيم النسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام يمثل خطوة مهمة في توسيع مساحة الحوار حول مستقبل القطاع، وإتاحة المجال أمام المؤسسات الإعلامية والخبراء وصناع القرار لتبادل المعرفة والتجارب، في وقت أصبحت فيه قضايا الإعلام أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا والاقتصاد والمعرفة، وبات التعامل مع تحولاتها يتطلب تعاوناً يتجاوز حدود المؤسسات والتخصصات التقليدية.

وقال سموه: إن صناعة الإعلام تشهد تغيرات عميقة في أساليب إنتاج الأخبار والمحتوى وطرق الوصول إلى الجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير قدرات المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، والاستعداد لمستقبل تتداخل فيه الخبرة البشرية مع التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على سرعة نقل المعلومات، بل يشمل القدرة على تحليلها وفهم سياقها وتقديمها بما يحافظ على قيمة العمل الإعلامي ودوره في المجتمع.

وأضاف سموه أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير غرف الأخبار وصناعة المحتوى، غير أن الاستفادة من هذه التقنيات ينبغي أن تُقاس بما تضيفه إلى جودة العمل الإعلامي ودقته، وليس بسرعة الإنتاج أو حجمه فقط، مؤكداً أن الأدوات التقنية، مهما بلغت قدراتها، لا تلغي أهمية الخبرة الإنسانية والحكم المهني، ولا تعفي المؤسسات من مسؤوليتها عما تنشره.

مصداقية

وشدد سموه على أن الثقة والمصداقية تظلان أساس العلاقة بين الإعلام والجمهور، خصوصاً مع انتشار المحتوى المضلل وتطور تقنيات التزييف العميق، مؤكداً أن تعدد مصادر المعلومات وتسارع تداولها يزيدان الحاجة إلى التحقق والدقة والوضوح، وأن التقدم التقني لا ينبغي أن يأتي على حساب الحقيقة أو حق الإنسان في الحصول على معلومات موثوقة تساعده على فهم الأحداث وتكوين آرائه.

وأكد سموه أهمية الجمع بين المعرفة والتطبيق في تناول مستقبل الإعلام، والاستفادة من لقاء القيادات الإعلامية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والبحث العلمي لتبادل الرؤى والتجارب، بما يعزز فهم التحولات التي يشهدها القطاع، ويساعد المؤسسات الإعلامية على الاستفادة من فرص الابتكار مع المحافظة على مسؤولياتها المهنية ودورها في خدمة المجتمع.

حضر افتتاح المنتدى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

أدوار

وشهدت مراسم الافتتاح كلمة لمحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، رحب فيها بضيوف المنتدى والمشاركين، واستحضر جانباً من تاريخ عجمان الإعلامي، بدءاً من بث إذاعة «بن حمضة» عام 1961، التي أسسها الراحل راشد عبدالله بن حمضة العليلي، وكانت أول إذاعة شعبية في دولة الإمارات، وصولاً إلى افتتاح استوديوهات عجمان الخاصة عام 1980، بوصفها أول منشأة متكاملة للإنتاج الدرامي في الدولة.

وأوضح أن شعار «من يملك الإشارة؟» يطرح أسئلة تتعلق بطبيعة الرسائل الإعلامية وكيفية إنتاجها وانتقالها إلى الجمهور وتأثيرها فيه، خصوصاً مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قادرة على إنشاء المحتوى ونشره وتوزيعه والتفاعل مع متلقيه وتحليل استجابتهم له.

وقال الكعبي إن السؤال لم يعد ما إذا كان البقاء للإعلام التقليدي أم الحديث، بل أصبح: «هل البقاء لإعلام الإنسان أم لإعلام الآلة؟»، مشيراً إلى أن تنامي المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي يثير تحديات تتعلق بالتحقق من صحة المعلومات، والمسؤولية عن الرسائل الإعلامية وتأثيرها في وعي الأفراد والمجتمعات.

حضور

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجلسات الرئيسية الـ 3 الأولى للمنتدى، التي تناولت مستقبل الإعلام، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، ودور المعلومات والروايات الإعلامية في تشكيل الرأي العام والثقة.

واستمع سموه إلى الجلسة الرئيسية الأولى «من يملك الإشارة؟»، التي تحدث فيها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تلتها الجلسة الرئيسية الثانية «معركة الرواية:

عندما تصبح المعلومة سلاحاً»، التي تحدث فيها معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي. وتابع سموه جلسة «الحكومة في زمن الخوارزمية: من يقود الرسالة؟»، بمشاركة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز.

تكريم

وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عدداً من الشخصيات والجهات المشاركة في المنتدى، تقديراً لإسهاماتها في إثراء حواراته ودعم تنظيم نسخته الأولى. وشمل التكريم معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجولة شملت جميع أرجاء المعرض المصاحب للمنتدى، اطلع خلالها على الأجنحة والمنصات المشاركة، وما تعرضه المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والشركات التقنية من مشروعات وتجارب وحلول في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي.

وضمن فعاليات المنتدى، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشروع «ذاكرة عجمان»، الذي ينفذه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان تحت شعار «نحفظ الماضي.. لنبني المستقبل»، بهدف حفظ وتوثيق الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، وجمع الصور والوثائق والمقاطع المرئية وأرشفتها، ضمن منظومة متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية ومعايير الأرشفة المعتمدة.

ويناقش المنتدى على مدى يومين قضايا مستقبل المؤسسات الإعلامية، وتأثير الخوارزميات في القرار التحريري، وبناء الثقة ومواجهة التضليل، والأمن الإدراكي، والاتصال الحكومي وإدارة الرواية الإعلامية في الأزمات، إلى جانب اقتصاد الإعلام والصناعات الإبداعية.