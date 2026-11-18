أكد عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل أن الابتكار لا يبدأ بلحظة الاكتشاف فقط بل بما يحدث بعدها، مشيراً إلى أن معظم الأفكار الواعدة لا تتعثر بسبب ضعفها، وإنما لأنها تصطدم بتحديات الاختبار والتشريعات، ومتطلبات السوق قبل أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «تحويل الإلهام إلى ابتكار: هل تكفي الفكرة الجيدة لصناعة ابتكار ناجح؟» ضمن جلسات منصة «تيد» العالمية، التي استضافها «منصة الحوار»، إحدى المنصات الرئيسية في «أسبوع دبي للمستقبل».

وشدّد الزرعوني على أن الابتكار يحتاج إلى بيئة تدعم التجريب والتعاون، والقدرة على تجاوز التحديات. وقال: «كل إنجاز أو اختراق نوعي يحتاج إلى مكان مستعد لرؤيته يتحول إلى واقع ملموس». وأضاف: «بالنسبة لي كانت دبي دائماً ذلك المكان، فهي مدينة تسأل: لماذا لا؟ قبل أن تسأل: لماذا؟ وهي مدينة تنظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل والثقة بما يمكن تحقيقه».

واستهل الزرعوني حديثه بقصة العالم اليوناني أرخميدس ولحظة «يوريكا» الشهيرة، موضحاً أن التاريخ يحتفي بلحظة الاكتشاف، لكنه نادراً ما يروي ما يحدث في اليوم التالي، عندما تبدأ مرحلة تحويل الفكرة إلى واقع. وقال، إن السؤال الأهم ليس من أين تأتي الأفكار، بل ماذا يحدث لها بعد لحظة الإلهام؟

وأوضح أن معظم الابتكارات تواجه ثلاثة حواجز رئيسية، أولها المختبر، حيث يتعين على الفكرة إثبات قدرتها على العمل خارج الظروف التجريبية، وثانيها التشريعات والتنظيمات التي تحدد كيفية اعتماد التقنيات الجديدة، وثالثها السوق الذي يقرر ما إذا كان الناس مستعدين فعلاً لتبني هذه الأفكار ودفع ثمنها.

وفي حديثه عن التحديات التنظيمية أوضح الزرعوني أن المبتكرين والجهات التنظيمية يجدون أنفسهم أحياناً أمام معادلة معقدة، حيث يحتاج المبتكر إلى التجربة لإثبات سلامة التقنية، بينما تحتاج الجهات التنظيمية إلى إثبات السلامة قبل السماح بالتجربة.

وتطرق الزرعوني إلى ما يعرف في عالم الشركات الناشئة بـ«وادي الموت»، وهي المرحلة الفاصلة بين نجاح التقنية في العمل ونجاحها في تحقيق قيمة فعلية في السوق. وأوضح أن التكنولوجيا ليست عادة العقبة الرئيسية، بل إن نجاح الابتكار يتوقف على عقلية القائمين عليه وعلى قوة المنظومة الداعمة المحيطة بهم.