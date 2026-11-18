

«لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟» تساؤل طرحه «ما يانسونغ» المعماري الصيني العالمي في إحدى جلسات منصة تيد العالمية الذي تستضيفه «مؤسسة دبي للمستقبل» للمرة الأولى في المنطقة، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل».

وفي جلسته، تطرق ما يانسونغ إلى أهمية التفكير الابتكاري من خلال تساؤله مع الجمهور: «كيف يمكن أن تبدو المدينة العضوية؟» داعياً إلى إعادة النظر في النماذج الحضرية السائدة التي جعلت كثيراً من المدن حول العالم متشابهة في الشكل والتجربة الإنسانية.

وقال: «على مدى عقود طويلة بنينا مدناً تقوم على الكفاءة والتنظيم، لكننا في كثير من الأحيان تجاهلنا الجانب الإنساني والعاطفي فيها، لكن المدينة ليست مجموعة من المباني والطرق فحسب، بل تجربة يعيشها الإنسان يومياً، ولذلك يجب أن تمنحه الإلهام والشعور بالانتماء والارتباط بما حوله».

وأكد ما يانسونغ أن المباني التي نعيش ونعمل داخلها يجب أن تعيد بناء الصلة بين الإنسان والطبيعة والمجتمع، موضحاً أن العمارة لا ينبغي أن تقتصر على تلبية الاحتياجات الوظيفية فقط.

وأضاف: «حين نفقد علاقتنا بالطبيعة نفقد جزءاً من علاقتنا بأنفسنا. العمارة قادرة على إعادة هذا التوازن من خلال تصميم مساحات تجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من المشهد الطبيعي، لا منفصل عنه، وأنه جزء من مجتمع أكبر لا مجرد مستخدم لحيز عمراني».

وتطرق خلال الجلسة إلى مفهوم «المدينة العضوية» المستوحاة من الجبال والسحب والمسطحات الطبيعية، وهو النهج الذي يميز كثيراً من مشاريعه المعمارية حول العالم.