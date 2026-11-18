

أعلنت بلدية دبي إطلاق «DM Disrupt»، كمسرّع عالمي لتطبيق الإشارات الضعيفة في العمل البلدي، يهدف إلى اختصار المسافة بين استشراف المستقبل وتطبيق الحلول على أرض الواقع، من خلال رصد التحولات والتوجهات التي قد تؤثر في المدينة، وتحويلها إلى تحديات تفتح أمام مبتكري العالم المجال لتقديم حلول مبتكرة في مسارات العمل البلدي.

وتتضمن المبادرة طرح 37 تحدياً أمام مُبتكري العالم، وتنفيذ 10 تجارب في المدينة خلال 90 يوماً ضمن 20 مجالاً حيوياً في المدينة، بالشراكة مع صندوق دبي لتطوير المستقبل، وبمشاركة شركاء من القطاع الخاص، لتجربة حلول جاهزة في المدينة.

ويأتي إطلاق المسرّع ضمن مشاركة بلدية دبي بصفتها شريكاً استراتيجياً في أسبوع دبي للمستقبل 2026، وفي إطار جهودها لتعزيز جاهزية المدينة للتحولات المستقبلية.

وفي خطوة تعزز انتقال الحلول من مرحلة الابتكار إلى التطبيق، أعلنت البلدية عن شراكتها مع «صندوق دبي لتطوير المستقبل»، لدعم تجربة الحلول الجاهزة واختبارها، والاستفادة من إمكانات البلدية ومواقعها وبياناتها واختصاصاتها التشغيلية. وتستهدف المبادرة تنفيذ 10 تجارب خلال 90 يوماً، على أن تُرصد نتائجها لتغذية عملية تحديد الأولويات وتطوير القرارات والممارسات البلدية.

وتمنح هذه المنظومة مبتكري العالم فرصة للعمل على تحديات واقعية ترتبط باحتياجات المدينة ومستقبلها، بدلاً من الاكتفاء بتقديم أفكار أو حلول نظرية؛ إذ تتيح لهم اختبار ابتكاراتهم في بيئة تشغيلية فعلية، والاستفادة من نتائج التجارب في تطوير الحلول وتعزيز قابليتها للتطبيق والتوسع، كما تدعم تطوير أنظمة العمل الرقمية والتنافسية، وتسهم في الارتقاء بالتخطيط الحضري واستدامة المنظومة البنائية، بما يواكب تطلعات دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.

وأكَّدت المهندسة فداء الحمادي، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي في بلدية دبي، أن إطلاق مسرّع «DM Disrupt»، يعكس نهج البلدية ومنظومتها المؤسسية التي تربط المعرفة بالعمل، وتستفيد من الابتكار العالمي لتطوير إدارة عمليات المدينة ورفع جاهزيتها للمستقبل.

وقالت: «هدفنا أن نختصر المسافة بين المستقبل والميدان، وأن نسرّع وصول تبنّي الحلول من مصادر الابتكار حول العالم إلى بيئة العمل البلدي، حيث يمكن اختبارها وقياس أثرها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المدينة. فالحلول موجودة في العالم، والفارق يكمن في قدرتنا على رصد ما يقترب من المدينة، وتحديد التحديات التي تستحق المعالجة، ثم إتاحة المجال للمبتكرين لتقديم حلول قابلة للتطبيق، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي وزوارها».

وأضافت: «يُمثِّل هذا المسرّع حلقة مهمة في منظومة بلدية دبي للجاهزية للمستقبل؛ إذ نوظف اختصاصاتنا ومواقعنا وبياناتنا لتجربة الحلول وتحويل نتائجها إلى قرارات وممارسات تطور العمل البلدي. ومن خلال شراكاتنا مع المؤسسات العالمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، نفتح تحديات المدينة أمام المبتكرين، ونمنح الحلول الواعدة فرصة لإثبات أثرها في بيئة تشغيلية حقيقية».