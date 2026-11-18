

في عالم يزداد تعقيداً باستمرار، ومع تلاشي الحدود بين البشر والتكنولوجيا والأنظمة التي نصنعها، ما الذي يجب علينا الحفاظ عليه وتنميته وإعادة تصوره لكي نزدهر كبشر في المستقبل؟

هذه الأسئلة كانت محور جلسة بعنوان «مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا»، تحدث فيها المخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي داني هيليس، حول كيف يمكننا تعزيز المعنى والإبداع والثقة، وذلك ضمن جلسات منصة «تيد» العالمية في «أسبوع دبي للمستقبل».

وتناول هيليس خلال الجلسة العلاقة المتنامية بين الإنسان والتكنولوجيا، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة التقدم التقني، بقدر ما يكمن في القدرة على توجيه هذا التقدم نحو خدمة الإنسان، وتعزيز قدرته على الإبداع والتعاون والتفكير على المدى البعيد.

وقال: «نحن نعيش لحظة فريدة في تاريخ البشرية، حيث أصبحت الأنظمة التي نبنيها أكثر تعقيداً وتأثيراً من أي وقت مضى. والسؤال ليس ما إذا كانت التكنولوجيا ستغيّرنا، بل كيف يمكننا أن نوجّه هذا التغيير بطريقة تعزز إنسانيتنا بدلاً من أن تضعفها».

وأضاف: «على مدى التاريخ، كانت أعظم قفزاتنا الحضارية مرتبطة بقدرتنا على توسيع آفاق تفكيرنا. وإذا أردنا بناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، فعلينا أن نتجاوز التفكير في السنوات القليلة القادمة، وأن نطوّر قدرة جماعية على النظر إلى العقود والقرون المقبلة، لأن القرارات التي نتخذها اليوم، ستبقى آثارها معنا لفترة أطول بكثير مما نتخيل».

وأشار هيليس إلى أن التكنولوجيا ليست قوة مستقلة عن المجتمع، بل أداة يصنعها البشر، وتعكس خياراتهم وقيمهم، موضحاً أن الثقة والمعنى والإبداع، ستظل عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مهما بلغت قدرات الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة. كما دعا إلى تبنّي مقاربات جديدة لفهم الأنظمة المعقدة التي أصبحت تشكل جزءاً متزايداً من حياتنا اليومية، من شبكات الاتصال والذكاء الاصطناعي، إلى البنى التحتية الرقمية العالمية.

وأشار هيليس إلى أن التسارع الكبير في وتيرة التطور التكنولوجي، يفرض على المجتمعات الاعتماد على خيالها الجماعي لفهم التقنيات الناشئة بصورة أفضل، والتعامل مع تحدياتها، واستشراف آثارها بعيدة المدى.