شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، تدشين سيارة «لاند روفر ديفندر» ضمن أسطول دوريات شرطة دبي الأمنية الفارهة، من شركة الطاير للسيارات، الوكيل الحصري للسيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، بحضور اللواء طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع وإسعاد المجتمع، والعقيد أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومن شركة الطاير للسيارات، طلال مرعب، نائب رئيس أول مبيعات جاكوار لاند روفر في الطاير للسيارات، وحسين العسل، مدير مبيعات لاند روفر، وباسل أصفري، نائب المدير العام في قسم التسويق، وعويس صالح، مدير عام مبيعات لاند روفر، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وخدمة العملاء.

وأثنى اللواء أحمد زعل المهيري على الشراكة المستمرة مع شركة الطاير للسيارات، مؤكداً أن إدخال القيادة العامة لشرطة دبي للسيارات الأمنية الفارهة إلى أسطول دورياتها يأتي في إطار حرصها على تطوير منظومتها الأمنية، وتعزيز حضورها في مختلف المناطق، والاستفادة من الإمكانات التقنية والذكية للمركبات الحديثة، بما يدعم كفاءة العمل الشرطي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال المركبات والتقنيات الحديثة.