

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي للمستقبل أن أسبوع دبي للمستقبل الذي اتخذ هذا العام شعار «لأجل إنسان المستقبل» ينطلق من سؤال أساسي، هل نبني مستقبلاً أكثر تقدماً، أم نبني مستقبلاً أكثر إنسانية؟ داعياً حضور الجلسة الافتتاحية إلى طرح أسئلة جديدة واختبار أفكار مختلفة، أو الالتقاء بشخص لم يتوقعوا لقاءه، أو تغيير قناعة، أو المساهمة بفكرة جديدة، مشيراً إلى أنه ليس حدثاً تقليدياً يجري داخل قاعات المؤتمرات بل هو إعادة ابتكار لتجربة المؤتمرات قررت دبي خوضها لأن ثقافة المبادرة وتحمل المخاطر المحسوبة جزء من الحمض النووي لهذه المدينة التي تعاملت دائماً مع المستقبل باعتباره شيئاً يمكن تصميمه وبناؤه، وليس مجرد توقعه وانتظاره، وهو ما كان دوماً نهج دبي وقيادتها.

وأضاف خلفان بلهول أن أسبوع دبي للمستقبل بداية مثالية لاجتماع الأفكار والتنفيذ، والأشخاص والفرص، والتساؤلات والتجارب العملية، طوال أربعة أيام مليئة بالفضول والأسئلة الكبرى تجمع كل ما تعلمناه في مجال استشراف المستقبل وتصميمه وبنائه، لفتح هذا الحوار أمام العالم بأسره فالمستقبل ليس حواراً واحداً، ولا تقنية واحدة، ولا إجابة واحدة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي للمستقبل أن المستقبل لا يصل إلينا على شكل قطاعات منفصلة. فالذكاء الاصطناعي سيلتقي بالصحة، والعلم سيتقاطع مع الهوية، والمدن مع جودة الحياة، والتكنولوجيا مع العمل والعلاقات الإنسانية، لذلك، بدلاً من تنظيم الأسبوع وفق قطاعات وصناعات، تم تنظيمه حول خمسة أسئلة إنسانية رئيسة هي كيف سنعيش؟ وكيف سنفكر؟ وكيف سنبتكر؟ وكيف سنشعر؟ وكيف سنمارس الأعمال؟ ومن هنا يبدأ أسبوع دبي للمستقبل من الإنسان نفسه وليس التقنيات والصناعات والابتكارات الكبرى، ومن كيفية تأثير التغيير في حياتنا اليومية ووجودنا ومستقبل مجتمعاتنا، فالمستقبل في نهاية المطاف سيعيشه الإنسان.

وتطرق في كلمته إلى طبيعة أسبوع دبي للمستقبل الذي يجمع تحت سقف واحد علماء وفنانين وصناع سياسات ورواد أعمال وباحثين ومستثمرين وطلاباً ومبتكرين وقادة أعمال، بهدف إتاحة مساحة للحوار بين مختلف التخصصات والخلفيات حول التحديات والفرص التي سيحملها المستقبل من خلال حوارات وعروض توضيحية ومسابقات وورش عمل ومناظرات ومعارض وتجارب ثقافية وابتكارية متنوعة.

ولخص الرئيس التنفيذي لـمؤسسة دبي للمستقبل أهم محطات أسبوع دبي للمستقبل الذي يشارك به أكثر من 10 آلاف شخص، ويستضيف ضمن «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في منصة التجارب والابتكارات أكثر من 100 نموذج أولي من جامعات ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصة مستقبل دبي التي تجمع 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، وبطولة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2026، ومسابقة الإمارات للروبوتات، ضمن منصة تحديات المستقبل، وضمن منصة الفعاليات الجانبية تبرز خصوصاً منصة ستارز التي توحد العلوم والتكنولوجيا والفنون والبحوث في نقاش مشترك يستكشف الذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء وعلوم الأعصاب والروبوتات وعلم النفس من خلال التساؤل عما يجعل الإنسان إنساناً. فيما تقدم «منصة مشاريع المستقبل»، فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لعرض مشاريعها وابتكاراتها وأفكارها المستقبلية، وتتيح منصة الفعاليات الخارجية مساحة لأفراد المجتمع للانخراط في أسبوع دبي للمستقبل.

ورحب بلهول بمشاركة منصة «تيد» في افتتاح أسبوع دبي للمستقبل، ضمن فعاليات منصة الحوار، معتبراً أن الأفكار الملهمة والرؤى المختلفة التي تقدمها تشكل انطلاقة مثالية لأربعة أيام من النقاشات والاستكشافات الفكرية حول أبرز قضايا المستقبل.