

تشهد «منصة الحوار»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، حوارات مهمة على مدار 4 أيام، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القيادات الإماراتية والخبرات العالمية لاستشراف التحولات، التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول لمنصة الحوار في قاعة محاضرات متحف المستقبل بجلسات رئيسية من منصة «تيد» العالمية (TED)، واستضافت شخصيات ملهمة في مجالات متنوعة، تهم مستقبل الأفراد والمجتمعات.

ويشارك في جلسات اليوم الثاني خبراء من مجموعة فيوتشر تودي ستراتيجي، وشركة «أوكسا»، ومؤسسة وايلد (WYLD)، وشركة ذا بروث لاب (The Broth Lab)، وشركة إكسبانسيو (XPANCEO)، وشركة غروف إكس (GROOVE X)، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومجموعة فورسايت إنسايد (Foresight Inside Group)، ومختبر نيو فيوتشر (Near Future Laboratory)، وشركة ذا غيفنغ موفمنت (The Giving Movement)، كما تتضمن قائمة المتحدثين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.

وتضم قائمة المتحدثين في جلسات اليوم الثالث معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومتحدثين من كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة اليونيسيف، ومعهد بيرغروين (Berggruen Institute)، وشركة فارمانوتيكس (Pharmanutix)، وشركة ستيك (Stake)، وشركة رينتيفاي (Rentify)، ومجموعة فيوتشر توداي ستراتيجي، والإمارات العالمية للألمنيوم، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويشارك في جلسات اليوم الرابع خبراء من مركز الروبوتات المتقدمة في جامعة سنغافورة الوطنية، وشركة سويس سونيك، وكيد نت (KidNet)، وشركة إنكورا هيلث (Incora Health)، ودبي الصحية، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة خليفة، وغيرها.

كما تستضيف الجلسات الحوارية في ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز»، ضمن أعمال «أسبوع دبي للمستقبل»، متحدثين وخبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونخبة الخبراء والعقول العالمية لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف آفاق العلوم والتكنولوجيا.