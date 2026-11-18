

أعلن «أسبوع دبي للمستقبل» عن انضمام شركة «أمنيات»، كشريك استراتيجي في دورتيه لعامي 2026 و2027. ويستند هذا الاختيار إلى خبرة الشركة الممتدة لعقدين من الزمن في ابتكار مساحات معيشية تسهم في حفز الحوار العالمي بشأن مستقبل الحياة الإنسانية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10000 مشارك لاستكشاف سبل توظيف التطورات المعرفية والتكنولوجية في تحسين أنماط حياة الناس من خلال نقاشات تتناول مستقبل المدن، والرفاهية، والفرص الاقتصادية.

وبهذا الشأن، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: «تضع دبي الإنسان وجودة حياته في صميم رؤيتها المستقبلية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التقدم الحقيقي يُقاس بما يحققه من أثر ملموس في حياة الناس، وقد أصبحت المدينة اليوم وجهة عالمية تستقطب الأفكار والرؤى التي تخدم هذه الغاية. ويبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه ركيزة أساسية لهذه الرؤية لما يوفره من إمكانات تعزز تنافسية دبي وتمكّن الشركات من فهم تطلعات الناس وتلبية احتياجاتهم المتطورة بفاعلية أكبر. ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليسلط الضوء على هذه الفرص، ويفتح آفاقاً أوسع لتوظيف المعارف الجديدة في تحسين أنماط حياة الناس. وتحمل هذه الشراكة بالنسبة إلى (أمنيات) مسؤولية واضحة في ضمان أن تسهم المساحات التي نبتكرها في إثراء تجربة الإنسان على مر الأجيال».

وفي إطار البرنامج، يُلقي مهدي أمجد الكلمة الافتتاحية في «منصة مستقبل دبي» في اليوم الأخير من أسبوع دبي للمستقبل.